Incident nefericit la Craiova. Mai mulți copii au fost răniţi după ce caruselul în care se aflau s-a rupt: „A fost târât cu faţa pe acea tablă zincată”

Copiii unor cadre medicale din Craiova au fost răniți după ce un carusel în care se aflau s-a rupt. De asemenea, mama era și ea în carusel, însă nu a reușit să-și ajute fetița de trei ani și jumătate și băiețelul de doar un an.

Mama copiilor a privit neputincioasă cum figurina în care se aflau a căzut într-o parte. Copilul cel mic a fost târât cu fața pe tabla caruselului. Tragedia s-a întâmplat chiar de ziua băiatului cel mic. Incidentul a avut loc în Parcul Tineretului din Craiova. Cei doi soți au mers cu cei doi copii la locul de joacă din parc.

În momentul în care fetița a văzut caruselul, a cerut să se plimbe, împreună cu frățiorul ei mai mic. Mama le-a spus că nu se poate, însă administratorul i-a dat voie să se urce și ea cu cei mici, deoarece figurinele pot ține o greutate mai mare. Pentru a se urca împreună cu copiii, femeia a plătit 10 lei în plus.

“Prima dată ne-am dat într-o figurină. Nu a fost nicio problemă. Fetiţa a spus că mai vrea încă o dată şi ne-am mutat in Mickey Mouse. Am auzit la un moment dat un zgomot, ca şi cum ceva s-a rupt. Nu am mai avut timp să fac nimic. Macheta s-a rupt, ne-am răsturnat, fetiţa a căzut peste băieţel, mânuţa lui a fost prinsă sub figurină şi a fost târât cu faţa pe acea tablă zincată până când caruselul s-a oprit”, a povestit femeia.