Închisoare pentru şoferii care comit această greşeală în trafic. S-a schimbat legea, ce trebuie să afle urgent conducătorii auto

Atenție, șoferi! Legea se înăsprește, astfel încât se va da închisoare pentru aceia care comit această greşeală în trafic. Cum s-a schimbat legea, ce trebuie să afle urgent conducătorii auto, vedeți în rândurile de mai jos.

Se înăspresc pedepsele pentru șoferii care comit această greșeală în trafic. Se poate ajunge direct la închisoare

Senatul României a adoptat la începuul acestei săptămâni propunerea legislativă pentru completarea Codului Penal care prevede ca şoferii care sunt drogaţi, în stare de ebrietate sau fără permis și care au generat un accident rutier mortal să fie pedepsiţi cu închisoarea.

Astfel, sunt anunțate pedepse mult mai aspre pentru şoferii care comit accidente grave, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene.

Legea Anastasia a trecut de Senat

„Legea Anastasia a trecut de Senat, cu vot unanim! Am inițiat această lege ca răspuns al Parlamentului la revolta publică, la revolta oamenilor îndurerați atunci când văd că le mor semenii, iar vinovații se urcă din nou la volan liberi să producă noi accidente rutiere. Îmi doresc ca și deputații să dezbată și să adopte cu celeritate această modificare a Codului Penal, în condițiile în care, de când am reinițiat acest proiect legislativ, crimele continuă să fie produse pe drumuri de oameni inconștienți care se urcă la volan beți sau drogați ori fără permis. Modificarea legislativă va trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi toți, pentru că, atunci când vedem că cineva se urcă beat sau drogat la volan, ar trebui să-l tragem de mânecă. Sigur, este nevoie și de modificarea Codului Rutier, astfel încât cine comite o crimă conducând beat sau drogat ori fără permis auto să nu mai aibă niciodată dreptul de a conduce pe drumurile publice niciun vehicul. Mulțumesc lui Daniel Fenechiu și tuturor colegilor care au semnat sau votat această inițiativă!”, a declarat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

Cine este inițiatorul Legii

Propunerea legislativă iniţiată de senatorul PSD Robert Cazanciuc şi însuşită de un grup de parlamentari PNL şi PSD a fost reintrodusă în circuitul parlamentar în noiembrie 2022, după ce în 2019 a fost respinsă de Parlament.

Potrivit unei postări pe pagina socială Facebook din noiembrie 2022, Robert Cazanciuc precizează că datele furnizate de Poliţia Română şi de Ministerul Justiţiei arată că sunt 20.000 de persoane trimise în faţa instanţelor de judecată, am de an, pentru conducere fără permis, sub influenţa drogurilor sau băuturilor alcoolice.

Conform expunerii de motive a actului normativ, România a ocupat, în anul 2021, primul loc în Europa la numărul de morţi înregistrați în accidente rutiere.