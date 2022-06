Se dau bani în plus pentru părinți. Propunerea de ultim moment, ce trebuie să cumpere copiilor

Veste minunată din partea Guvernului. Părinții din România ar putea primi bani în plus, pentru a le cumpăra copiilor un accesoriu foarte util. Despre ce este vorba? Un proiect de lege depus de parlamentari presupune acordarea de vouchere valorice pentru elevii care nu mai văd bine. Inițiatorii actului legislativ susțin că tot mai mulți minori dezvoltă afecțiuni oftalmologice. De vină ar fi pandemia, care i-a forțat să învețe pe tablete sau telefoane.

Politicienii români au în plan un proiect de lege măreț. Adulții care au copii la școală ar putea primi sprijin de la stat, pentru a le cumpăra acestora ochelari de vedere. Parlamentarii vor să dea vouchere valorice pentru elevii care nu mai văd bine. Potrivit clasei politice, părinții au nevoie de sprijin mai mult ca oricând, deoarece, după doi ani de pandemie în care au învățat pe tablete ori telefoane, tot mai mulți copii dezvoltă afecțiuni oftalmologice. Micuții dezvoltă miopie pentru că se uită cu orele la calculator, televizor și telefon.

Mai mulți parlamentari liberali vor să acorde elevilor până în clasa a 4-a vouchere de aproximativ 200 de lei. Banii pot fi folosiți pentru controale sau cumpărarea de ochelari noi.

Datele arată că românii nu sunt cei mai buni prieteni ai doctorilor nici când vine vorba despre vedere. Două treimi dintre participanţii la un studiu privat spun că nu ajung nici măcar odată pe an la medic.

La 80% din pacienții pe care îi vedem, copii în mod special, am observat o creștere a dioptriilor sau apariția lor. Apare o miopie sau un astigmatism miopic care este caracteristic al unui sindrom numit computer vision syndrom, atunci când stăm în fața unui monitor, recent am făcut un screening la 600 de copii la care am sesizat la 106 că au nevoie de ochelari”, a precizat Camelia Bogdănici, șef clinică de oftalmologie Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, potrivit Știrile Pro TV.