Incendiul din Piatra Neamț. De unde a pornit, de fapt, focul și ce au dezvăluit primele necropsii

Noi informaţii legate de incendiul devastator de la spitalul Judeţean Piatra Neamţ. Anchetatorii au descoperit de unde a pornit, de fapt, focul. Primele necropsii spun totul despre ce s-a întâmplat.

Apar noi informaţii legate de tragedia de la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ. Conform Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost stabilit locul din salonul ATI de unde s-a declanşat incendiul. De asemenea, patru dintre necropsiile celor zece victime au fost finalizate şi urmează să fie ridicate dispozitive şi echipamente medicale, în vederea expertizării.

Se pare că ancheta este condusă de procurorii Eduard Mihai Ilie şi Marius Iacob, care s-au ocupat şi de incendiile groaznice din Colectiv (2015) şi Maternitatea Giuleşti (2010).

Zece persoane au murit în urma incendiului izbucnit sâmbătă seară în cadrul secţiei de Terapie Intensivă a spitalului din Piatra Neamţ, iar alte şapte sunt în stare critică. Printre ele se numără şi doctorul Ioan Cătălin Denciu, acesta fiind transferat la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles.

În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi şase, aceştia au ajuns la spitalul mobil din Leţcani, Iaşi.

Mărturiile celor îndoliaţi în urma tragediei din Piatra Neamţ sunt cutremurătoare. Fiica uneia dintre pacientele care au murit în incendiu a povestit că şi-a lăsat mama bine, aceasta plecând din spital pentru a-i aduce nişte lucruri. Femeia a explicat că nu are ce să le reproşeze cadrelor medicale.

“Era bine. Aştepta să fie scoasă din reanimare şi nu a avut nicio şansă. Dacă nu mă trimitea mama să îi duc bagajele, muream şi eu acolo lângă ea. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Ştiu că am lăsat-o pe mama bine, eram la fratele meu să duc nişte bagaje şi am auzit că e fum la spital. M-am întors să văd dacă mama are oxigen, dacă nu s-a întrerupt oxigenul şi am găsit-o moartă. Nu am ce să-i reproşez acestui spital, pentru că toţi medicii, toţi asistenţii s-au îngrijit foarte frumos de mama mea. Toţi medicii, asistenţi, infirmierii şi-au dat silinţa. Muncesc într-un ritm inuman“, a explicat aceasta, conform celor de la Adevărul.ro.