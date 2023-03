Incendiu puternic la sediul FSB din oraşul rusesc Rostov-pe-Don. A fost auzită şi o explozie, ce s-ar fi întâmplat. Video

Informațiile de ultimă oră vorbesc de o serie de explozii și un incendiu puternic la sediul FSB din oraşul rusesc Rostov-pe-Don. Aceleași informații mai spun că s-ar putea să fi fost o mână criminală în clădirea care se află la 120 de kilometri de Ucraina.

Conform presei locale, preluate de marile agenții de presă, unul din sediile FSB, situat la 120 de kilometri de Ucraina, în orașul Rostov-pe-Don , a avut parte de un incendiu, după ce muniția a explodat într-un depozit. Informațiile spun că o serie de explozii au zguduit clădirea, care aparține secției de patrulare a frontierei FSB, înainte de a lua foc în această dimineață în orașul Rostov pe Don, din sudul Rusiei.

O persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite după ce infernul violent a distrus clădirea. Imaginile video arată clădirea cuprinsă de flăcări, în timp ce o coloană de fum negru și gros se ridică în aer într-o zonă urbană a orașului. Martorii oculari au afirmat că muniția a explodat în depozitul FSB, lăsând cel puțin o persoană moartă, relatează și agenția de știri Tass, precizând că o serie de explozii au fost auzite la fiecare 10 secunde după ce muniția a luat foc.

Martorii ocularii spun că respectiva clădire a explodat chiar în fața ochilor lor și că ferestrele au zburat toate, și că totul s-a prăbușit. Autoritățile locale au declarat că au trimis servicii de urgență în zona care a fost izolată.

„Serviciile de urgență au fost trimise… detaliile sunt în curs de clarificare”, a declarat biroul de presă al serviciilor de urgență din Rostov pe Don, în comentarii preluate de agenția de presă de stat TASS, precizând că incendiul s-a extins pe o suprafață de 880 de metri pătrați.

„Pe teritoriul departamentului de frontieră al FSB, un incendiu a izbucnit la etajul al doilea al unei clădiri de cărămidă cu două etaje pe o suprafață de 880 de metri pătrați. Incendiului i-a fost atribuit al doilea număr de complexitate”, au precizat serviciile de urgență, iar o sursă a afirmat anterior că incendiul a izbucnit într-o clădire individuală cu un etaj care aparține FSB. Rusia se teme că aceste serii de explozii și incendii ar putea fi cauzate de sabotajul persoanelor care se opun războiului în Ucraina.

Vladimir Putin este un fost șef al serviciului secret FSB, care este principala forță de contrainformații a Rusiei și care include și polițiștii de frontieră. Au fost raportate mai multe incidente de sabotaj atribuite partizanilor ucraineni pe teritoriul rusesc de când Kremlinul a desfășurat trupe în Ucraina, în februarie anul trecut.

Nu a existat niciun comentariu oficial imediat din partea Kievului cu privire la incendiul din sudul Rusiei. O fostă purtătoare de cuvânt a liderului ucrainean Volodimir Zelenski a distribuit imagini ale incendiului pe rețelele de socializare, dar a declarat că Ucraina nu este neapărat responsabilă, scriind pe Twitter „Nu vă grăbiți să acuzați Ucraina. Ar putea fi o provocare sau o luptă politică internă”, conform DailyMail.

Nu au existat rapoarte privind rachete sau atacuri cu drone, iar agenții FSB au încercat astăzi să oprească filmările de la locul carnagiului din Rostov. Șeful serviciilor secrete ucrainene, generalul-maior Kirilo Budanov, a declarat luna trecută pentru Forbes că Rusia a văzut multe explozii și incendii.

