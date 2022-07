Incendii de proporții în Prahova și Teleorman. Autoritățile se luptă din greu să oprească prăpădul

Incendiu de vegetație în Prahova! Un incendiu a izbucnit în cursul zilei de duminică în comuna Bărcăneşti, sat Puşcaşi. A fost afectată o suprafață de aproximativ 60 de hectare. Pompierii acționează cu cinci autospeciale de stingere, conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. Flăcările continuă să se extindă. Există pericolul ca acestea să se propage la pădure și să ajungă în proximitatea unor case. Focul se manifestă cu violență pe suprafață mare.

Incendiu în Prahova: 5 autospeciale încearcă să stingă focul

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în cursul zilei de duminică în localitatea prahoveană Breaza. Există pericolul ca flăcările să se apropie de pădure și să ajungă în proximitatea unor case, conform informațiilor oferite de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Focul se manifestă cu violență pe o suprafață de aproximativ 60 de hectare. Pompierii acționează la fața locului pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

Salvatorii au mai intervenit recent tot în cazul unor incendii de vegetație uscată în: comuna Apostolache, sat Udrești (1 ASAS – P.L. Apostolache), com. Păulești, sat Păulești (1 ASAS si 1 B2 – Det. 1 Ploiești), comuna Drăgănești, sat Bărăitaru (1 ASAS – G.I. Urlați), com. Măgurele, sat Măgurele (1 ASAS – P.L. Lipănești), comuna Râfov, sat Sicrita (1 ASAS – Det. 2 Ploiești), Berceni, sat Moara Nouă (1 ASAS – Det. 1 Ploiești), com. Teișani, sat Stubeiu (1 ASAS – G.I. Mâneciu) și comuna Cerasu, sat Valea Borului (1 ASAS – Det. Vâlenii de Munte).

Pompierii au intervenit și în comuna Gura Vardului pentru lichidarea unui alt incendiu de vegetație uscată care s-a extins pe aproximativ 10 hectare, afectând și 1.700 mp de viță de vie și 120 de pomi fructiferi.

Incendiu Teleorman

Traficul este blocat pe DN 6 în județul Teleorman din cauza unui incendiu puternic de vegetație. Autoritățile anunță că între localitățile Vitănești și Văceni circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers.

Flăcările se manifestă în apropierea drumului european E70 pe aproximativ 50 de ha de miriște, cu degajări de fum pe carosabil, circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers.

Județul Prahova, pe primul loc în țară la numărul de incendii de vegetație uscată

Județul Prahova se clasează pe primul loc în țară la numărul mare de incendii de vegetație uscată izbucnite de la începutul anului. Informațiile oferite de purtătorul de cuvânt al ISU Prahova arată că doar în luna martie au fost mistuite peste 600 de hectare de teren.

În perioada cuprinsă între 1 ianuarie – 21 martie au avut loc 623 de astfel de evenimente. De asemenea, în perioada 1 – 21 martie au fost raportate tot în Prahova 125 de incendii de vegetație.