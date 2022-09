Încă un concurent a cedat la ‘Sunt celebru, scoate-mă de aici’. Anunțul i-a șocat pe ceilalți adversari

După ce săptămâna trecută Răzvan Botezatu a cerut să fie scos din competiție, strigând „ „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, se pare că un nou concurent a cedat în această emisiune. Anunțul său i-a șocat pe ceilalți adversari! Iată despre cine este vorba!

După ce Răzvan Botezatu s-a autoeliminat din competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și a părăsit Republica Dominicană, un nou concurent a cerut să iasă din emisiune. Este vorba despre actorul Alex Bogdan, iar momentul a fost difuzat deja pe platforma Voyo.

Alex Bogdan este un actor cunoscut și apreciat de public. În cadrul emisiunii de la Pro TV, acesta a făcut mărturisiri dureroase din viața sa. Actorul a povestit că a trecut printr-un adevărat șoc atunci când a realizat că mama lui nu mai este în viață. Acesta se afla la filmări, în timp ce mama sa se stingea pe patul de spital.

„Mama mea s-a chinuit nouă ani. Eu filmam la Iura Luncașu, am avut spectacol în București. La ora șapte și zece minute, mama murea în spital.

Era pandemia și nu ne lăsau să intrăm în spital. Am încercat prin toate relațiile de prin Onești măcar să intre tata. Ne așteptam să se întâmple, dar nu credeam că totul se va întâmpla atât de repede. Voiam măcar să îi spună ceva din partea noastră, că o iubim sau orice, măcar să fie cu ea acolo.

Înainte să decoleze avionul, m-a sunat fratele să-mi spună că mama a murit. Am ajuns în Iași pe la ora nouă jumătate, zece. La ora șapte dimineața aveam de filmat ultima scenă din film, care era romantică, cu iubire, până seara la ora nouă.

Seara am ajuns acasă, am stat cu tata, am luat-o pe mama de la morgă, am depus-o la capelă și m-am întors în Iași, unde am mai avut două nopți de filmare, comedie romantică”, a povestit actorul Alex Bodgan, în cadrul show-ului de la PRO TV.