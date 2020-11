Încă un cântăreț luat la bătaie de interlopi. A depus deja plângere la poliție

Nu cu mult timp în urmă redacția impact.ro vă relata de cazurile maneliștilor bătuți și șantajați de interlopi. Printre cei ce se află în această situație, mai nou, a intrat și Tzancă Uraganu. Manelistul a avut parte de un astfel de moment, fiind bătut de un interlop.

Tzancă Uraganu, unul din maneliștii pe val, cum se spune, nu prea a avut noroc zilele trecute. Tânărul relatează că ar fi fost bătut crunt de un personaj periculos din Roșiorii de Vede. Totul ar fi plecat de la intenția interlopului de a-i lua banii și bijuteriile pe care Tzancă Uraganu le-ar fi avut la el. Evenimentul a fost povestit de manelist pe contul său de pe rețelele de socializare. În live-ul făcut manelistul a anunțat că a depus și plângere penală pe numele interopului, la poliția din Roșiorii de Vede.

”Am fost la bulangiul ăsta de G… am fost până acolo cu fata mea că au avut și ei o problemă, nu mai vreau să dau detalii. Și separat că a cerut bani de la mine și a vrut să-mi ia brățările, că este un fomist, a sărit la mine între 20 de inși care erau acolo. Când m-a văzut, singur, în altă parte, n-a mai sărit, n-a mai făcut nimic. Să-i dau bani! Să știe toată lumea, să audă televiziunile, nu am de ce să mă feresc. Știe toată garda, știe… Pentru că eu sunt un om al legii, eu nu mă împotrivesc legii…”, a povestit Tzancă Uraganu.

Manelistul fusese invitat la un eveniment să cânte. Conform celor spuse de acesta, la eveniment s-ar fi aflat peste 20 de persoane, printre care și interlopul agresiv. Numai că, spre surprinderea lui Tzancă, nu s-a băgat nimeni în momentul în care a fost luat la pumni de agresor.

”Este și el pe live aici. Este tare în gură cu mine și este prost în meserie. Eu am fost acolo singur, nu am fost nici pe scandal, nu am fost pe nimic… Eu am fost singur și erau mai mulți. Bine, n-a fost ceartă cu ăilalți, doar cu ăsta și cu D… ăla, cu gura aia de iepure.

Să moară fata mea, domnul G…, dacă n-ai stat în genunchi cu ăia, care-i știi tu, că nu mai dau nume, nu vreau eu să vorbesc de oamenii ăia. Numai săbii de n-ai luat! Și dacă ai fost în stare să faci nimic în viața ta. Cu ce îngropi tu în bani, că ești proxenet? Ești un proxenet care faci bani din furăciuni și din… o ai pe prostituata aia, pe A… Ai vrut să-mi iei banii, ai vrut să-mi iei astea… Nu-i frumos ce încerci tu să faci. Ai dat zvonul că mi-ai dat… Ai sărit la mine, erați 20 de inși acolo, ia uite-mă ce m-ai desfigurat”, a mai spus Tzancă, ironic.