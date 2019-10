Încă o veste cumplită despre Simona Halep. De ce s-a retras, de fapt, din turneul de la Moscova

Fanii Simonei Halep nu mai înțeleg nimic din deciziile din ultima vreme ale iubitei sportive. Aceasta s-a retras și de la turneul Moscova de curând. Care este, de fapt, starea campioanei noastre și care este motivul pentru care a părăsit lupta pentru Cupa Kremlinului?

Simona Halep a decis de curând să se retragă și de la turneul din Moscova. Conform mediafax.ro, se pare că starea de sănătate a obligat-o să părăsească lupta pentru Cupa Kremlinului. Campioana noastră, în vârstă de 28 de ani, ocupă locul 5 în clasamentul WTA și a fost obligată să se retragă din turneul de la Wuhan din cauza durerilor de la spate. Acesta lucru s-a petrecut chiar în timpul meciului contra Elena Alexandrova, după ce ceruse deja în timpul partidei intervenția medicului.

Din nefericire pentru fanii iubitei jucătoare de tenis, Simo nu va putea fi văzută nici la Cupa Kremlinului, care se desfășoară în perioada 14-20 octombrie 2019. Competiția este la nivel Premier, cu premii în valoare de peste un milion de dolari. Cu toate că majoritatea iubitorilor de tenis din România și nu numai abia așteptau să o vadă pe Simo pe teren, dar aceasta a spus pas, pentru că a considerat mai important Turneul Campioanelor, pentru care trebuie să fie într-o formă maximă. Competiția de la Shenzhen începe la sfârșitul lunii octombrie și pune la bătaie premii în valoare de 14 milioane de dolari.

Cele mai mari turnee pentru care s-a pregătit Simona Halep în ultima vreme sunt:

*30 septembrie – 6 octombrie: Beijing

*14-20 octombrie: Kremlin Cup

*27 octombrie – 3 noiembrie: Turneul Campioanelor, Shenzhen.

„Încă nu sunt 100% recuperată, încă mai simt dureri. Totuși, astăzi am fost relaxată, pot spune că nu am forțat. Am știut de la început cum să joc împotriva ei. Consider că am jucat foarte inteligent, am jucat exact cum nu îi place ei, iar asta mi-a adus victoria. Mă simt foarte bine că am câștigat, pentru că niciodată nu este ușor când te confrunți cu accidentări. Am fost puțin demoralizată înaintea startului turneului, pentru că am trecut prin exact aceeași situație ca anul trecut. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să câștig, modul în care am jucat îmi dă încredere”

Simona Halep