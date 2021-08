Încă o vedetă din showbiz este însărcinată. Vedeta Kanal D, mesaj impresionant pe internet

Vești minunate în showbiz-ul românesc! O nouă vedetă este însărcinată și o să devină mămică pentru prima oară. Aceasta și-a dorit să fie discretă și a ținut secretul cât de mult a putut, dar iată că totul s-a aflat acum!

Marisa Paloma este însărcinată! Vedeta de la Kanal D și-a dorit să le spună fanilor totul despre ce se întâmplă în viața ei. Frumoasa brunetă le-a dezvăluit admiratorilor săi din mediul online un videoclip emoționant, așa că toți au putut observa că sarcina este destul de înaintată.

Fosta concurentă de la ‘Bravo, ai stil!’ trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei, așa că nu putea să nu le spună totul oamenilor ce au urmărit-o încă de la primele apariții. Aceasta a transmis un mesaj emoționant în care a mărturisit că a plâns de bucurie.

„WELCOME TO THE FAMILY!!!! Am plâns mult. Este pentru prima dată când pățesc asta. Să nu pot să văd un video de câteva minute până la capăt. Este pur și simplu o emoție puternică pe care nu o pot controla. Nu știu ce să vă scriu.

Am lacrimi in ochi și cu greu îmi găsesc cuvintele. Am trecut prin atât de multe împreună!!! Viața ne-a testat in atâtea feluri. Și cu toate astea, a venit momentul la care visam și pe care mi-l doream de câțiva ani buni.

Viața nu e simplă, dar poate fi cea mai frumoasă dacă știți cum să luptați cu ea si dacă vă urmați instinctul!”, a zis Marisa Paloma.