Încă o ruptură în lumea vedetelor. David și Victoria Beckham, se separă după 20 de ani. Decizie de ultimă oră

David și Victora Beckham se separă după 20 de ani! Decizia lor a șocat pe toată lumea. Ce se întâmplă cu unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul internațional?

David și Victoria Beckham au decis să trăiască departe unul de celălalt pentru o perioadă. Informația a fost lansată public de revista britanică Closer, care a citat o sursă apropiată cuplului. Conform publicației precizate, sportivul urmează să se mute la Miami pentru a-și dedica timpul exclusiv echipei de fotbal, iar fosta cântăreață va rămâne în Marea Britanie. Aceasta își va continua planurie în ceea ce privește brand-ul ei de modă. De asemenea, îi va avea în grijă pe cei patru copii. Unii fani sunt de părere că separarea din motive profesionale îi va depărta, chiar și cu relația închegată pe care au construit-o în 20 de ani.

În timpul acesta, alți internauți susțin că cei doi deși și-au făcut planuri separate nu vor putea sta atât de mult despărțiți. Plecarea lui Beckham era inevitabilă, pentru că echipa sa din Major League Soccer va participa la un turneu special care marcheză revenirea sezonului după criza sanitară. David și Victoria s-au cunoscut în anul 1997, s-au îndrăgostit la prima vedere, iar mai târziu au format o familie. Acum, se bucură de cei patru copii pe care îi au și de reușitele lor.

