Dezvăluiri neașteptate! Cu ce probleme de sănătate se confruntă Mel B, membra trupei Spice Girls

Mel B, una dintre membrele trupei Spice Girls, se confruntă cu mari probleme de sănătate. Cântăreața britanică a vorbit, în cadrul unei intervenții tv, despre diagnosticul pe care medicii i l-au dat și ce decizie radicală a fost nevoită să ia în urma acestei situații medicale.

Ce măsuri a luat Mel B în urma diagnosticului primit

În vârstă de 44 de ani, Mel B a mărturisit că suferă de dislexie – o deficienţă de învăţare care împiedică dezvoltarea capacităţii de a citi. Cunoscuta cântăreață se confruntă și cu dispraxie, respectiv incapacitatea de a executa mişcări coordonate, ca urmare a unor leziuni ale creierului. Artista a luat decizia de a se muta la țară, anul trecut, mărturisind că acest lucru a ajutat-o foarte mult în gestionarea problemelor medicale. „Anumite exerciţii mă ajută să meditez şi să scap de anxietate (…) Sufăr de anxietate, dar încerc să nu mă stresez foarte mult din această cauză„, a spus Mel B, conform mediafax.ro.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) sau sindromul deficitului de atenţie însoţit de hiperactivitate se manifestă prin dificultăţi de concentrare şi de îndeplinire a unor sarcini complexe. Bolnavii au dificultăţi în a sta liniştiţi şi prezintă un comportament impulsiv.

A devenit celebră în urmă cu 25 de ani

Mel B și-a câștigat notorietatea de pe urma trupei de succes, Spice Girls. Formaţia, creată în 1994, a cunoscut succesul după lansarea primului single, „Wannabe”, în 1996, acesta situându-se pe primul loc în topurile muzicale din 30 de ţări. Albumul de debut, „Spice”, a fost vândut în peste 31 de milioane de copii la nivel mondial. Acesta este, de altfel, cel mai bine vândut album al unui grup muzical feminin din istorie. Trupa s-a destrămat în februarie 2001, iar, în 2007, cântăreţele – Mel B – Scary Spice, Victoria Beckham – Posh Spice, Emma Bunton – Baby Spice, Geri Halliwell – Ginger Spice şi Melanie C (Chisholm) – Sporty Spice – s-au reunit pentru o scurtă perioadă de timp, pentru turneul Return of the Spice Girls, care s-a bucurat de un enorm succes.