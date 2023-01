Încă o despărțire surpriză în showbizul românesc: „Te pup, dragul meu”

Mulți dintre români aleg să se despartă după sărbători. Nu o fac înainte pentru a nu rămâne singuri, pentru a avea cu cine ciocni un ou, cu cine mânca un șorici, cui spune La mulți ani…etc. După ce magia sărbătorilor dispare, revin cu picioarele pe pământ și spun ce au pe suflet. Așa probabil că s-a întâmplat și cu ultimul cuplu din showbiz care a ales să o ia pe drumuri separate.

Încă o despărțire surpriză a avut loc în showbizul românesc, acum la început de an. Un alt cuplu din televiziune s-a despărțit după ce au încercat să își salveze relația, însă fără rezultat.

Cei care și-au spus adio sunt Yana și Andrei. Fosta concurentă de la sezonul 5 din „Mireasa” a transmis fanilor ei că relația cu iubitul nu mai poate continua.

Cei doi au stat timp de câteva săptămâni în casa de la Mireasa, după care au decis să înceapă o relație. În plus, Yana îl părăsise pe Perneș, fostul ei iubit, pentru Andrei.

Chiar dacă au fost nevoiți să stea separați o perioadă, concurenții de la Antena 1 au reușit să depășească cu bine această provocare. Cu toate astea, Yana a informat că dragostea lor s-a terminat.

Tot la Antena 1 a mai avut loc o separare la început de an 2023. Miruna și Cosmin, tot de la emisiunea „Mireasa”, au divorțat după doar o lună de la nuntă, moment care a coincis cu câștigarea marelului premiu de 40.000 de euro al emisiunii.

Miruna a recunoscut că nu mai simțea nimic pentru Cosmin și că nu vrea să aibă o căsnicie falsă.

„Știu că am fost cam absenți din online eu și Cosmin, însă acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, din păcate, am ales să mergem pe drumuri separate. Este extrem de greu să îmi găsesc cuvintele pentru acest anunț, știu că există foarte mulți oameni care ne iubesc și au crezut în relația noastră, îmi pare nespus de rău să vă anunț tristul adevăr.

De asemenea, vreau să fie clar un singur lucru pentru toată lumea: Cosmin este un om minunat, cum greu găsești în zilele noastre, nu mi-a greșit cu absolut nimic, însă din păcate cât am trăit izolați în emisiune am fost ca într-o bulă, iar când bula s-a spart, la scurt am realizat că nu e suficientă doar iubirea lor intensă, ci că e nevoie să iubesc și eu la fel de mult ca să putem funcționa și ca el să fie fericit alături de mine”, scria Miruna pe net.