Înălțarea Domnului, obiceiul vopsitului ouălor. Cât de nocivi sunt coloranții din comerț

Înălțarea Domnului se apropie, fapt pentru care creștinii se pregătesc de zor de alte preparate. Ouălele vopsite nu trebuie să lipsească deloc de pe masa acestora și din alimentele pe care le dau la sfințit în ziua cu pricina, la biserică.

Obiceiul periculos de Înălțarea Domnului, vopsitul ouălor

Toți credincioșii se pregătesc de marea sărbătoare, Înălțarea Domnului. Această zi, importantă pentru creștini, aduce din nou bucatele specifice pe mese, nelipsite fiind ouăle vopsite. Dacă în vremurile trecute gospodinele colorau ouăle cu: sfeclă, frunze de ceapă, rostopască sau alte plante, acum, avem la îndemână numeroase tipuri de vopsea. Din păcate, mulți continuă să utilizeze calea ușoară, fără să știe cât de mult rău pot face coloranții din ea. Un studiu numit „Adevărul despre produse” a comparat tipurile de vopsea de pe piață precum: Alex, Gallus, Carmin, Take Line, Heitmann, Atifco. Studiul a fost înfăptuit în perioada 2015-2019.

Numărul de aditivi găsiți

7 – numarul maxim de aditivi gasit intr-un produs in studiul din anul 2015 ;

10 –numarul maxim gasit intr-un produs in studiul din 2016 si 2018 ;

12 – numarul maxim gasit intr-un produs in studiul din 2019 ;

Număr exagerat de E-uri în vopseaua de ouă

În topul cu cei mai mulți aditivi alimentari în 2019 se află vopseaua Heitmann, cu un număr de 12 E-uri. Anul 2018 a surprins pe locul I vopseaua Dr Oetker RO SRL, cu un total de 10 E-uri. Anul 2015 a avut-o în prim plan pe vopseaua de la SC Take Ingredient SRL, tot cu numărul de 10 E-uri, conform InfoCons, în studiul realizat despre nenumăratele E-uri aflate în vopseaua de ouă, în proiectul „Adevărul despre produse”.