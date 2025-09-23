Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri"
23 sept. 2025 | 16:12
de Ionuț Vieru

În urmă cu 12 ani, Ghiţă Ciobanul devenea celebru datorită unei reclame la telefonie mobilă. Cum arată acum cel mai cunoscut oier din România?

În urmă cu 12 ani, Ghiţă Ciobanul devenea celebru datorită unei reclame la telefonie mobilă. Cum arată acum cel mai cunoscut oier din România?
Faima vine adesea pe neașteptate, iar unele povești rămân vii în memoria colectivă chiar și după ani buni. În urmă cu mai bine de un deceniu, întreaga Românie îl descoperea pe Ghiță Ciobanul, un bărbat simplu de la stână, devenit imaginea unei campanii de telefonie mobilă. Reclama a făcut senzație și i-a adus o notorietate uriașă, dar în loc să profite de valul de popularitate, el a rămas fidel vieții tradiționale pe care o ducea de ani de zile.

Drumul spre celebritate a pornit dintr-un documentar

Totul a început în anul 2011, când un regizor străin a venit în România pentru a realiza un documentar despre transhumanță. Imaginile surprinse atunci au ajuns rapid la o agenție de publicitate, care a văzut în Ghiță Ciobanul chipul autentic al unei campanii. Așa a ajuns să fie distribuit într-o reclamă pentru o companie de telefonie mobilă, iar succesul a fost imediat.

„În 2011 venise un domn care făcea un film despre transhumanță, apoi imaginile au ajuns și la o agenție. Nu s-a schimbat mult viața mea. Aici sunt la fel, dacă ies în oraș mă mai recunoaște lumea. Asta e viața mea, nu mă văd făcând altceva”, a povestit Ghiță Ciobanul în emisiunea „Viața fără filtru” cu Mădălin Ionescu, de la Antena Stars.

Deși părea că succesul îl va îndepărta de stână, realitatea a fost cu totul alta.

Viața simplă de la stână, o alegere conștientă

În ciuda notorietății, Ghiță Ciobanul nu a renunțat nicio clipă la meseria care îl definește. Continuă să practice transhumanța, o tradiție pe care o respectă cu sfințenie, mutându-și turma toamna spre Jina și revenind primăvara.

„Aici sunt sute, sunt mai multe oi decât berbeci. Cam în 15-16 octombrie plecam la Jina și mă întorceam în mai. Sper ca copiii să-mi calce pe urme. M-am mai necăjit de-a lungul timpului, dar e pasiunea mea. Niciodată nu mi-a fost rușine cu munca mea. Muncesc. Nu mi-e rușine de ceea ce fac. Este o muncă pe care nu o poate face oricine. Este o plăcere, să stau la oi și să trăiesc”, a mai declarat ciobanul.

Deși au existat momente grele, el consideră că munca la stână este o onoare și nu ar schimba acest drum pentru nimic altceva.

O familie unită și dorința de a transmite mai departe tradiția

Pe lângă munca la stână, Ghiță se bucură și de o familie frumoasă. Este căsătorit și are trei copii – Andrei, Georgiana și Alin – pe care îi încurajează să ducă mai departe tradiția păstoritului. Soția sa a apărut în viața lui tot în mijlocul naturii, pe câmp, atunci când își păștea oile.

„Pe coclauri. Făcând transhumanță. Eu am făcut mai mulți pași. Copiii mei, Andrei, Georgiana și Alin aș vrea să-mi calce pe urme și să fie ciobani”, a mărturisit el.

Pentru Ghiță Ciobanul, familia și oile sunt pilonii existenței sale, iar notorietatea dobândită în urmă cu 12 ani nu i-a schimbat valorile.

