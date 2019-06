În timpul vieții s-au certat, dar acum Oana Zăvoranu o regretă pe mama sa: ”Nu am cunoscut-o niciodată!”

Oana Zăvoranu a vorbit din nou despre relația pe care a avut cu mama sa, la mai bine de patru ani de când Marioara Zăvoranu s-a stins din viață. Chiar dacă a recunoscut din nou că avut o relație tensionată cu ea, Oana a mărturisit că și-ar fi dorit ca aceasta să mai fie în viață și să vadă toate realizările ei.

Oana Zăvoranu o regretă pe mama sa

În timpul vieții s-au certat în nenumărate rânduri, scandalurile care se iscau când cele două vorbeau în contradictoriu fiind de notorietate la acea vreme. Televiziunile făceau coadă la domiciliile lor pentru a mai ridica audiențele, iar Oana și mama sa nu păreau deloc deranjate că apar la televizor în ipostaze în care în mod normal nu ți-ai dori să fii.

Marioara Zăvoranu s-a stins din viață la vârsta de 67, după o luptă cumplită cu boala. Astăzi, Oana Zăvoranu regetă moartea mamei sale, despre care spune că îi reproșa foarte multe lucruri în timpul vieții. Vedeta s-a căsătorit din nou și pare să ducă o viață liniștită, dar și-ar dori ca și mama ei să vadă aceste realizări.

„Mă întreb şi eu uneori ce ar zice. Dacă ar fi mulţumită. Adevărul este că eu nu am cunoscut-o niciodată cum ar fi trebuit pe mama. Era plină de negativism, nimic nu era bine din ce făceam. Oare ce ar spune mama mea, de faptul că am înfiinţat o clinică medicală, am creat un parfum, m-am reîntors la actorie, am o căsnicie fericită. Vreau să cred că ar fi un moment în care ar spune: da, e ok”, a declarat Oana Zăvoranu la emisiunea Agentul VIP.