Oana Zăvoranu, foc și pară pe vedetele care merg la evenimente mondene: „Adunătură de pocnitori”

Oana Zăvoranu încă e supărată pe vedetele care primesc invitații la diverse evenimente mondene. Ea nu înțelege pe ce criterii se dau aceste invitații, dar e clar că o supără mai multe motive.

Oana Zăvoranu s-a transformat într-un fel de Iulia Albu căreia îi face o deosebită plăcere să critice vedetele de care ea spune că se distanțează și că este altfel. Ea a criticat în repetate rânduri comportamentul vedetelor autohtone, dar nu a făcut niciodată referire explicită la o anumită persoană.

Ea face deseori comentarii critice, aproape răutăcioase, dar generaliste, unde bagă laolaltă pe toți cei din spațiul public, însă doar ea este cea care se sustrage din categorie, ea este cea care se vede drept o excepție.

„Măcelul” nu s-a oprit, însă, aici, iar Zăvo a continuat să arunce cu insulte în vedete (doar ea știe care):

„Oare televizorul sau netul nu le funcționează acestor fufițe, ca să vadă și ele ce se poartă la evenimentele cu ștaif de afară? Cum să mai îți faci în zilele noastre rochițe la croitoreasa din capu’străzii și să vii să zici că e Versace couture? Really bitch? Bite me all over the places…”, a mai spus Oana pe pagina sa de Instagram, unde a publicat și o imagine cu ea însăși, unde apare doar ca portret bust, cu o privire serioasă, dar în același timp și seducătoare. Iar de data asta, nimic indecent.