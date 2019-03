Ordonanța 114 se va modifica dar discuțiile cu mediul de afaceri încă nu s-au încheiat. Este mesajul transmis pe trei căi de PSD de azi dimineață încoace.

Poreclită și „ordonanța lăcomiei”, această OUG a introdus de la 1 ianuarie mai multe taxe, inclusiv cele privind băncile și companiile din sectoarele Energie & Telecom.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat că se poartă „discuţii cu actori importanţi din domeniu” pentru modificarea OUG 114. Liderul PSD a precizat că Guvernul este deschis la sugestii.

La întrebările jurnaliștilor referitoare la posibile neînțelegeri legate de Ordonanța 114 între PSD și ALDE, Liviu Dragnea a spus că sunt doar zvonuri și că subiectele importante sunt analizate în coaliția de guvernare.

În forma intrată în vigoare la 1 ianuarie, ordonanța prevede: plafonarea prețului gazelor şi energiei electrice pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor băncilor dacă ROBOR este mai mare de 2%; micșorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% şi majorarea taxei pe viciu în domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.

Chemată în Parlament să explice intențiile Guvernului privind Ordonanța 114, premierul Viorica Dăncilă a declarat în plenul Camerei Deputaților că, de fapt, ordonanța ar aduce măsuri benefice pentru consumatorii casnici de energie și gaze, cum se întâmplă în Italia și Franța.

Ordonanța 114 vizează și plafonarea prețurilor și pentru energia electrică și gaze naturale pentru persoanele fizice timp de trei ani.

Și ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, că taxa pe activele băncilor va fi modificată. Deocamdată, variantele posibile sunt analizate în grupul de lucru format din reprezentanți ai băncilor și ai Ministerului Finanțelor. Schimbările nu vor viza doar „taxa pe lăcomia băncilor”, ci și ROBOR, indicele în funcție de care se calculează dobânzile.

„Va fi semestrială, se va plăti anual. Nu (stabilite în funcție de evoluția indicelui ROBOR – n.r.). Haideți că am și dat public câteva elemente din discuția pe care am avut-o cu băncile, săptămâna trecută. Discuțiile continuă, pentru că am avut un grup comun cu cei de la ARB pentru a vedea forma finală a fiecărei propuneri în parte, pentru a vedea cum rămâne și cum se va găsi în textul final.” Eugen Teodorovici

De altfel, toate aceste variante de modificare au fost prezentate de ministrul Finanțelor într-o scrisoare adresată agenției de rating „Standard&Poors”, document publicat luni de USR. După dezbaterea din Parlament privind Ordonanța 114, Eugen Teodorovici l-a ironizat pe membrul USR care a făcut acest lucru:

„Vizavi de agenția de rating, acolo am trimis scrisoarea, după cum ați văzut-o foarte bine în spațiul public. Îi mulțumesc poștașului de serviciu cu această ocazie. Rugămintea la dânsul este să scoată semnătura de-acolo, pentru că știu că încalcă o prevedere legală. Dacă vrea să afle care este aceea, îi pot notifica pe cale oficială sau juridică. În rest, n-am cerut, prin scrisoare, niciun termen, săptămâni și așa mai departe, cum alți cunoscători ai economiei au invocat în spațiul public. Am spus, clar, discuțiile pe care le-am avut noi cu cei de la bănci și am avut o discuție eu, personal, cu cei din agenție. Am să mai am câteva discuții, în următoarele zile, pentru a aduce toate argumentele, ca dânșii să înțeleagă foarte clar care este situația în România și să ia o decizie în acest sens.” Eugen Teodorovici