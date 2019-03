Chemată de opoziție la Parlament la „Ora premierului” pentru o dezbatere privind Ordonanța de urgență 114 din 2018, numită și „Ordonanța lăcomiei”, Viorica Dăncilă a fost vizată de mai multe atacuri venite din partea PNL dar și din partea fostului premier Mihai Tudose.

De la tribuna Camerei Deputaților, Viorica Dăncilă i-a dat replica Ralucăi Turcan, lidera deputaților PNL, după ce reprezentanta opoziției o ironizase pe șefa Guvernului că nu ar fi reușit să treacă examenele școlare.

„Aruncați atâta venin în jur că ați face invidioasă și o viperă”, a declarat doamna premier.

„Doamna Turcan, nu am ratat nimic, cum nu o să ratez nici ocazia de a conduce Executivul, pentru a lua decizii bune pentru România. Există o diferență majoră, eu îmi reprezint țara cu demnitate, dumneavoastră ați votat împotria României. Legat de jignirile dumneavoastră, nu vă răspund, aruncați atâta venin în jur că ați face invidioasă și o viperă.” Viorica Dăncilă la „Ora premierului”

Raluca Turcan afirmase în cadrul dezbaterii că experiențele nefericite din timpul școlii ar fi fost motivul pentru care Viorica Dăncilă a semnat OUG 114.

Și fostul premier Mihai Tudose a întrebat-o pe Viorica Dăncilă dacă Guvernul va pregăti o variantă de Buget pentru anul 2019 adaptată odată modificată OUG 114.

Mihai Tudose a continuat discursul cu afirmații ironice la adresa doamnei premier, strecurând între altele afirmația „una e să tai mere și alta e să pleci cu pomul, fiindcă toate taxele se regăsesc la români”, cu referire la OUG 114.

Și de această dată Viorica Dăncilă a încercat să dea replica. Dar s-a limitat la a spune că nu va fi ironică la adresa fostului premier.

„Domnule Tudose am preluat de la dvs foarte multe lucruri, probabil și unele dintre deciziile de până acum. Nu am să vă răspund și nu am să fiu nici ironică, nici caustică, pentru că din așa spirit de colegialitate. Nu aș vrea să vă răspund.” Viorica Dăncilă