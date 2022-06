În ce vrea Radu Ștefan Bănică să-și investească banii. Mama lui l-a inspirat!

Radu Bănică a devenit un tânăr responsabil și un viitor actor de excepție. Acesta calcă pe urmele tatălui, iar mulți dintre fanii lui susțin că talentul a rămas categoric în familie și el are șanse mari pentru un viitor fabulos în domeniul artistic. Băiatul are și alte pasiuni pe lângă teatru. Tânărul vrea acum să își investească banii într-un anumit sport. ,,Nu riști, nu câștigi”, a subliniat el. Despre ce este vorba? El nu s-a ferit să împărtășească totul cu cei care îl admiră.

Radu Ștefan Bănică este fiul celebrului Ștefan Bănică Jr. Acesta este rodul iubirii dintre cunoscutul cântăreț și Camelia Constantinescu. Băiatul a crescut sub ochii tuturor și a devenit un tânăr responsabil.

El îi calcă pe urme tatălui, iar fanii au decis deja că are cu siguranță șanse să devină un mare actor. De asemenea, băiatul în vârstă de 20 de ani este pasionat și de sport. Acesta a vorbit recent despre sportul de care s-a îndrăgostit și în care a început să investească.

Cel din urmă a subliniat că mama lui l-a inspirat. Mai exact. Radu Ștefan practică echitație de la vârsta de 4 ani, dar mărturisește că nu prea a avut timp în ultima vreme din cauza programului foarte încărcat. Cu toate că face asta de ani buni, el recunoaște că încă are o oarecare frică de cai.

‘’Vreau să investesc bani în mine. Vreau să investesc în sportul meu preferat. Îmi place foarte mult echitația, am făcut-o de mic și nu prea am avut timp din păcate să mă ocup, dar vreau măcar vara asta să merg de câteva ori. Am moștenit această pasiune de la mama.

Tata e de acord, dar mama e mai aventuroasă, mai spontană. De la ea moștenesc genul ăsta de activități. De la 4 ani m-am apucat de echitație. Mi-a fost foarte frică. Am căzut de pe cal, dar nu m-am accidentat. Am avut o mare frică, nu am putut să mă urc pe cal o perioadă, dar după mi-am revenit.

Am avut o teamă de cal din totdeauna și acum pot să zic că mai am puțin, dar dacă nu riști nu câștigi. Este un sport foarte frumos și mă bucur că am avut tangențe cu el de mic’’, a declarat Radu Ștefan Bănică, pentru Antena Stars.