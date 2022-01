În ce stare se află Nico, după ce a avut din nou covid-19. Informații de ultimă oră despre artistă

Nico s-a confruntat cu un episod neplăcut chiar la începutul anului 2022. Vedeta a fost infectată cu covid-19 pentru a doua oară, aceasta câștigând prima luptă cu boala în decembrie 2020. Cunoscuta cântăreață în vârstă de 51 de ani a făcut dezvăluiri despre starea ei de sănătate.

Nico a fost nevoită să petreacă sărbătorile în izolare, ținând cont că nu a putut să iasă din casă până pe 6 ianuarie. Vedeta a recunoscut că s-a confruntat cu anumite simptome ușoare, printre care amețeală și dureri de cap. Totuși, lupta cu boala a fost mult mai dificilă în 2020, când artista s-a simțit foarte rău.

„Eram acasă de o săptămână și ceva. Am avut amețeală, dureri de cap, cam astea au fost simptomele și temperatură într-una din zile. Și dacă am văzut că nu trece, am zis hai să vedem ce e.

Mi-am făcut acasă 3 teste, toate negative. Simțeam, totuși, că ceva nu e în regulă și m-am dus la spitalul din Ploiești, mi-am făcut test PCR și așa am depistat că sunt pozitivă.

Acasă toate testele mi-au ieșit negative. În momentul acela am sunat doctorul, mi-a dat tratamentul de Covid și a fost foarte ok.

Primele zile au fost puțin mai grele, dar dup-aia stare de oboseală… A fost mult mai ușor la mine față de anul trecut. Am putut face mâncare. Data trecută, în decembrie 2020, n-am putut să fac nimic, absolut nimic.

Am stat numai în pat două săptămâni. A fost mult mai greu. Acum a fost o stare mult mai ușoară.”, a spus Nico pentru Fanatik.