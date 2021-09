Boala de care suferă Nico. Este ereditară, ce dezvăluire uluitoare a făcut cântăreața

Cântăreața Nico trece prin momente dificile din cauza bolii ereditare de care suferă atât ea, cât și sora ei. Ce afecțiune o macină pe fosta concurentă de la Asia Express. Despre ce este vorba, de fapt.

De ce boală ereditară suferă artista Nico

Nicoleta Matei este, fără nicio urmă de îndoială, una dintre cele mai buni voci ale României, iar modestia, blândețea, simțul dezvoltat al umorului și eleganța au transformat-o în una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste ale țării noastre.

Cu toate acestea, în spatele zâmbetului de milioane se ascund anumite probleme de sănătate care o macină pe frumoasa artistă. Nico a mărturisit la Antena Stars, de curând, că ea și sora ei suferă de o boală ereditară care nu le dă pace. Mai exact, este vorba despre insuficiență venoasă.

Deși nu este o afecțiune gravă, care să le afecteze viața de zi cu zi, Nico spune că această boală îi poate cauza probleme destul de serioase dacă nu este tratată în mod corespunzător. De aceea, celebra artistă este nevoită să meargă la control an de an, pentru a se asigura că afecțiunea este ținută sub control și nu există niciun pericol.

„Am fost să-mi verific picioarele, pentru că eu în fiecare an îmi fac control. Mi-e frică de tromboză, de alte chestii care pot apărea. E insuficiență venoasă. La mine e o chestie ereditară. Și eu și surorile mele avem aceeași chestie”, a declarat artista Nico la Antena Stars.

Cum o afectează boala ereditară pe Nico

Insuficiența venoasă nu este dureroasă, dar nu este plăcută ochiului, spune artista. Nico a mărturisit că boala propriu-zisă nu o afectează decât la nivel estetic, atunci când i se inflamează venele, ceea ce se poate vedea cu ochiul liber. Cu toate acestea, cântăreața a explicat felul în care acoperă urmele cu ajutorul machiajului.

Mai mult de atât, Nico a declarat că în sezonul rece, mai exact în lunile de iarnă, solista este nevoită să poarte ciorapi compresivi, iar în rest încearcă să ducă o viață activă și să facă sport în mod regulat.