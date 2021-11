Afecțiunea ereditară de care suferă cântăreața Nico. „Am luat 5 ani de zile pastile”. Ce este nevoită să facă din cauza diagnosticului pus de medici

Nico și-a deschis sufletul și a discutat despre afecțiunea ereditară de care suferă. Vedeta se confruntă cu un diagnostic crunt, așa că este nevoită să recurgă la diverse modalități pentru a nu se observa că picioarele ei au avut de suferit de-a lungul anilor.

Nico este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, iar talentul incredibil, dar și modestia, blândețea și umorul de care dă dovadă au făcut-o să fie propulsată pe cele mai înalte culmi ale succesului. Totuși, aceasta se confruntă cu anumite probleme dificile.

Frumoasa artistă suferă de o boală ereditară, mai exact insuficiența venoasă. Nico a explicat că a fost nevoită să recurgă la pastile pentru 5 ani de zile. Semnele pe care le are pe picioare s-au accentuat după vârsta de 40 de ani, așa că artista a recurs la diferite trucuri pentru a se simți cât mai bine în pielea ei.

„Vreau să spun că au apărut câteva după naștere, pe la 24-25 de ani, dar nu atât de tare. Ele s-au accentuat după 40 de ani, eu nici nu fumez, am o activitate ok, am mâncat destul de sănătos, zic eu. Este destul de inestetic, dureri nu am avut niciodată.

Stau pe tocuri foarte puțin, dar asta din cauza coloanei, am o hernie lombară pe care nu vreau să o operez. Există un airbrush pentru picioare, eu vara îmi dau pentru că nu pot să ies.

Am luat 5 ani de zile pastile, nonstop. Trebuie să optezi de tânără dacă știi că ai problema asta. Mai fac reflexoterapie, masaje, dar nu foarte dure.”, a spus vedeta la Vorbește lumea.