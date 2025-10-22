Ultima oră
În ce să fierbi cartofii pentru un piure pufos şi gustos? Trucul bucătarilor cu experienţă

Sfaturi Culinare
În ce să fierbi cartofii pentru un piure pufos şi gustos? Trucul bucătarilor cu experienţă
Piure de cartofi. Sursa foto: Profimedia

Piureul de cartofi este una dintre cele mai iubite garnituri, simplă și reconfortantă, potrivită pentru aproape orice fel principal. Totuși, există un truc surprinzător care poate transforma complet gustul și textura acestui preparat clasic. Bucătarii cu experiență recomandă o metodă diferită de fierbere, care adaugă savoare încă din primul pas.

De ce să nu mai fierbi cartofii doar în apă

Metoda tradițională de preparare a piureului presupune fierberea cartofilor în apă cu sare, apoi pasarea lor cu unt și lapte până la obținerea unei consistențe fine și cremoase.

Însă, potrivit unor bucătari profesioniști, secretul unui piure cu adevărat gustos începe chiar din momentul fierberii. În loc să folosești apă simplă, aceștia recomandă supă de pui.

Cartofii absorb aromele delicate ale bulionului pe parcursul fierberii, ceea ce le oferă un gust bogat, chiar și înainte de a adăuga untul sau laptele. Astfel, piureul devine mai intens și mai plin de savoare, fără a fi nevoie de cantități mari de grăsimi.

Ce poți face cu piureul rămas de ieri: 5 idei delicioase ca să nu arunci nimic

Pentru un plus de aromă, în timpul fierberii se pot adăuga ceapă tocată, usturoi și frunze de dafin, care se îndepărtează înainte de pasare. Această combinație creează o bază aromată perfectă pentru un piure de restaurant, gătit chiar acasă.

Cum prepari corect piureul cu supă de pui

Pentru a obține cel mai pufos și gustos piure, este important să respecți câțiva pași simpli, dar esențiali:

Ingrediente:

  • 4-5 cartofi Maris Piper (sau alt soi făinos)
  • 75 g unt sărat
  • 50 ml lapte
  • 2 cuburi de supă de pui dizolvate în 500 ml apă

Metodă:

  • Curăță și taie cartofii în rondele de aproximativ 1 cm grosime, pentru o fierbere uniformă.
  • Prepară supa de pui și las-o să se răcească ușor înainte de a adăuga cartofii.
  • Fierbe cartofii la foc mic, nu la clocot, pentru a evita sfărâmarea lor.
  • Verifică dacă sunt gata înfigând un cuțit: dacă alunecă ușor, sunt suficient de moi.
  • După fierbere, scurge cartofii și lasă-i să se usuce în propriul abur 3-5 minute, acoperiți cu un prosop curat.
  • Pasează-i imediat, adăugând untul și laptele treptat, până la consistența dorită.

Cum obții textura perfectă, fără să devină cleios

Un piure reușit nu trebuie bătut excesiv, deoarece cartofii eliberează amidon și pot deveni lipicioși. Ideal este să folosești un presa-cartofi sau o sită fină, care oferă o textură aerată și fină.

Folosirea supei de pui în locul apei nu doar intensifică gustul, ci și conferă o consistență catifelată. Astfel, chiar și o garnitură simplă se poate transforma într-un preparat rafinat, demn de un bucătar profesionist.

