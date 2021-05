În ce lux trăiește Daniel Pavel la Survivor România. Zannidache și Culiță Sterp vor fi invidioși

Daniel Pavel prezintă emisiunea Survivor România 2021, difuzată la Kanal D. În timp ce Războinicii și Faimoșii trec prin diferite provocări ce le testează limitele, acesta a dezvăluit unde locuiește în timp ce anumiți concurenți ca Zannidache și Culiță Sterp încearcă să ajungă cât mai repede de finalul show-ului și să uite de momentele grele din Republica Dominicană.

Unde locuiește Daniel Pavel în Republica Dominicană. De ce lux se bucură

Faimoșii și Războinicii trăiesc în condiții foarte grele ce nu ar putea să fie suportate de mulți. Între timp, Daniel Pavel locuiește într-o casă închiriată, aproape de locul în care au loc filmările. Concurenții nu se bucură de pături, așa că dorm pe lemn și sunt lipsiți de mâncare. Când vine vorba despre prezentatorul show-ului, acesta are parte de un alt tratament și se poate declara norocos.

Casa în care stă Daniel Pavel pe timpul filmărilor are un etaj și se află foarte aproape de locul unde filmează concurenții. Acesta a decis să facă turul locuinței pentru ca telespectatorii să vadă ce condiții are acesta. Mare le-a fost mirarea tuturor când au văzut că prezentatorul de televiziune are o bucătărie modernă și un living imens, un lux pe care și-a dori să îl aibă și Culiță Sterp și Zannidache în Republica Dominicană.

„Casa în care locuiesc este între un râu şi pădurea tropicală luxuriantă, adică nu e chiar jungla în care stau concurenţii. Nu mi-e teamă, dar primesc constant vizite ale locuitorilor de drept ai insulei – şopârle, tarantule, etc. Până acum ne-am evitat graţios! Este o familie de tarantule care trece din când în când prin una dintre camere. Dar pe ultima, care dorea să stea – sau aşa am perceput eu, am scos-o uşor cu o mătură.”, spunea el pentru Click!.

Dormitorul său se află la etaj. Camera are un decor simplu, cu mai multe tablouri, iar priveliștea de care se bucură Daniel Pavel este superbă. El poate admira oricând Republica Dominicană, dar surprizele nu se opresc aici. Pe unul dintre pereții locuinței în care stă pe timpul show-ului are notițe despre ambele echipe pentru a nu pierde vreun amănunt prețios ce are legătură cu o probă sau un concurent.

Unde va pleca Daniel Pavel după filmările Survivor România. Fanii se vor întrista

În timp ce Daniel Pavel a devenit unul dintre cei mai apreciați prezentatori, puțină lume știe unde va pleca acesta după ce emisiunea din Republica Dominicană va ajunge la final. Daniel Pavel are, de asemenea, o meserie extrem de periculoasă de care fanii nu știu foarte multe detalii. Pe lângă faptul că este om de televiziune și radio, acesta este și ofițer de marină comercială.

Mulți se vor întrista când vor afla că Daniel Pavel va pleca spre Viena după terminarea filmărilor, unde se află iubita lui, Marina Ghilețchi, dar și fiul său. Acesta a petrecut sărbătorile în Republica Dominicană alături de cei ce i-au acceptat provocarea, astfel că i-a fost foarte dor de persoanele dragi și întâlnirea dintre el și rudele sale va fi foarte emoționantă.