În ce hal a ajuns să se filmeze Cristi din Banat. Imaginile care au scandalizat internetul

Cristi din Banat șochează pe rețelele de socializare! Cunoscutul interpret al piesei „Ca o apă cristalină” a ajuns de nerecunoscut nu numai fizic. Acesta se comportă surprinzător în mediul online și face orice pentru a atrage atenția.

Cristi din Banat șochează pe rețelele de socializare

Cristi din Banat a rămas un personaj cel puțin diferit în mintea multor români. Acesta a devenit cunoscut după ce piesa Ca o apă cristalină s-a auzit peste tot în țară. Cu toate astea, cântărețul nu a oferit nuanțe negative publicității gratuite, așa că a profitat la maximum de notorietatea primită. Din păcate, cântărețul a demonstrat că nu are simțul penibilului sau respect pentru cei care îl urmăresc.

Acesta face orice ca să fie în vizorul publicului, iar acum a întrecut orice limită. Cântărețului i se reproșează des pe rețelele de socializare că a luat-o pe un drum greșit, deși are o voce bună cu care ar fi putut ajunge departe. Solistul s-a filmat gol pușcă într-un live pe Facebook în timp ce purta discuții vulgare cu internauții. „Vreau să mă cunoașteți cu adevărat, în intimitatea mea. Mă epilez, pentru asta tebuie să mă dezbrac…Acum trebuie să îmi dau jos chiloții…să nu vorbiți urât”, a spus Cristi în timpul filmării.

“Nu știu cum am aterizat eu aici”

În timpul în care unii îi criticau comportamentul exagerat din ultimii ani, alții sugerau tuturor care îl blamează să-l lase în pace și să nu-l mai judece. “Nu știu cum am aterizat eu aici, dar am râs cu lacrimi de prostia ta!!! Eu când fac un live am 100 și tu ai mii! Asta le place oamenilor… Trist. Păcat de tine ca ai ales o altă viață. Ascult acum câteva melodii de la tine, păcat mare că ai ales un drum gresit”, „Lăsați omul dacă așa l-a dat Dumnezeu. Nu judecați să nu fiți judecați.”, au fost câteva din comentarii.