În ce condiții trăiește Sergiu, tânărul care a venit pe cal 50 de km să-și vadă băiețelul și soția care abia a născut

Tânărul abia devenit tătic, care a mers călare 50 de kilometri pentru a-și putea vedea soția și băiețelul, a mărturisit în ce condiții trăiește. Dar și ce planuri are pe viitor.

În ce condiții trăiește Sergiu

După ce tânărul și-a vizitat familia la spital, a plecat din nou călare pe cal. Acesta merge în fiecare zi la muncă cu prietenul său(calul), care îi este mereu de nădejde. Câștigă nici mai mult nici mai puțin de 30 de lei pe zi. „Am fost plecat la muncă. În fiecare zi plec la muncă cu calul. Fac cam 30 de lei pe zi, nu mai mult. Când am aflat că a născut, am mers să-i duc de mâncare.”, spune Sergiu pentru bzi.ro

Proaspătul tătic mai are acasă încă două fetițe. Trăiește împreună cu familia lui în condiții modeste. A început să construiască și o casă de câțiva metri pătrați. Dar a ridicat doar o parte din pereți, deoarece nu are bani să o finalizeze. Totodată, se străduiește să își termine căminul. „Tot ce fac, fac pentru copii. Am trei acum, am nevoie de o casă. Trăim greu acum, dar nu avem ce face, muncesc cât pot.”, a menționat Sergiu.

Tânărul a devenit viral

Bărbatul care a fost prins de către autorități călare pe cal, dar a devenit foarte cunoscut pe rețele de socializare. Acum a a dat însă mult mai multe informații despre viața lui, dar și de ce a ținut neapărat să se ducă la maternitate. Sergiu Ion, în vârstă de 22 de ani, a impresionat milioane de oameni, dar s-a și aflat că de fapt nu se află din Răducăneni, ci de la marginea Iașului. Tânărul voia de astfel să le ducă mâncare soției și fetiței sale.