În ce condiții stă Gina Pistol la Asia Express. Așa ceva este de neimaginat

Gina Pistol e pusă pe destăinuiri! După ce ieri a surprins pe toată lumea cu detalii despre relația cu Smiley pe care a ales ca la început să nu o dezvăluire publicului, azi vorbește despre condițiile de la Asia Express.

Gina Pistol este din ce în ce mai transparentă și-i lasă pe fani să ia la cunoștință detalii neașteptate despre viața sa personală și nu numai. Chiar dacă telespectatorii văd o divă la TV atunci când se uită la Asia Express, drumul spre finele fiecărei probe unde îi așteaptă pe concurenți e unul lung și greu.

Gina are și ea parte de un tratament asemănător cu cei din cursa comorilor. Trezirea este zilnic în jurul orei 4-5 dimineața, iar pentru că trebuie să se machieze…Gina se scoală din pat cu o oră înaintea tuturor. Mai mult decât atât, vremea la extreme din Filipine este și ea un motiv zilnic de îngrijorare. Temepraturile când sunt de peste 35 de grade Celsius, sufocante, când cu ploi, vânt și frig.

“În prima perioadă petrecută în Filipine era atât de cald, încât aveam senzația că nu pot respira. Curgeau apele pe noi la propriu, nu vă mai spun prin ce au trecut concurenții, reporterii și operatorii… Trebuia să îmi retușez machiajul o dată la jumătate de oră, pentru că nu stătea nimic pe față! Iar bronzul… aveam pe mine toate modelele rochiilor pe care le-am purtat! Apoi am ajuns și la frig…Fiecare dintre noi primea alerte pe telefon cum că am fi în raza taifunul Ramon, care s-a abătut asupra insulei. Din fericire, nu este în partea în care ne aflăm noi, dar efectele se resimt. În zona de munte, într-o zi am trecut prin 3 anotimpuri. Primăvară dimineața, cu cer senin și temperaturi plăcute, vară în toată regula la prânz, când soarele arde și poți sta lejer în costum de baie și toamnă cu ploi mărunte și temperaturi scăzute după-masă. Probabil telespectatorii vor avea impresia că o ediție a fost filmată în perioade diferite ale anului”

Gina Pistol (Sursa: libertatea.ro)