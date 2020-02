Imagini needitate cu Nico și Andra la Asia Express. Ce au făcut, de fapt, înainte să fie eliminate. Detaliul care le-a scăpat tuturor

Nico și Andra au fost primele eliminate de la Asia Express. Ce detaliu a ieșit abia acum la iveală? Ce au făcut cele două chiar înainte să fie eliminate din competiția din Thailanda?

Ce au făcut Nico și Andra înainte de eliminarea de la Asia Express

Andra și Nico au fost primele care au părăsit competiția de la Asia Express. Cele două, mamă și fiică, au răzbit cât au putut, dar ultima probă le-a cam dat bătăi mari de cap, trimițându-le acasă. La aflarea veștii că vor pleca din cursa comorilor, Nico a susținut că îi pare rău și că știe că ar fi putut face mai mult dacă se concentra mai bine. Cu toate astea, experiența s-a dovedit a fi una minunată și o adevărată bucurie pentru cele două, mai ales că au putut să petreacă mult mai mult timp împreună. Un detaliu care abia acum a ieșit în evidență a fost faptul că Nico și Andra parcă s-au dat bătute înainte de a finaliza cursa, acestea mergând lejer în timp ce alte echipe erau deja în viteza a doua.

„Aș fi putut face mai mult dacă mă concentram mai bine. Îmi pare rău pentru ea în primul rând, o văd tristă”, a spus iubita cântăreață. „A fost o experiență minunată. Mă bucur că am avut-o pe mama alături de mine, asta va fi o amintire foarte frumoasă. Vă doresc multă baftă! Show must go on!”, a adăugat fiica acesteia, cu ochii în lacrimi.

„A fost o lecție de viață”

”Ăsta a fost pentru noi un moment de stop race. Nu a mai contat pe ce loc suntem în competiție, am vrut să îi ajutăm”, a spus Alex Abagiu despre show-ul de aventură.

”Astea nu sunt condiții, nu știu cum au puterea să zâmbească. Asta a fost cea mai grea misiune de la Asia Express, cea care m-a dărâmat sufletește. A fost o lecție de viață”, a adăugat Alex Velea cu ochii în lacrimi.