EXCLUSIV Fina celebră a Gabrielei Cristea, probleme mari în afaceri și în muzică. E la un pas de faliment cu magazinul de verighete!

Pandemia pune la grea încercare nu doar concertele vedetelor, care au intrat în linie moartă, ci și artiștii care dețin diverse afaceri. Mai precis, ei se chinuiesc să le țină pe linia de plutire. Una dintre solistele afectate din plin la buzunare de pandemia de coronavirus este și Diana Bișinicu, cântăreața preferată a lui Gigi Becali. Dacă înainte Diana era cerută la toate nunțile de machedoni, acum solista a sistat de tot evenimentele. Nici afacerea cu magazinul de bijuterii, verighete și accesorii pentru nunți nu merge deloc bine și e aproape de faliment de când s-au rărit nunțile.

Deși mai este încă deschis, din păcate magazinul nu mai aduce deloc profit în această perioadă, vânzările de verighete și de accesorii pentru nunți au scăzut foarte tare, așa că îl paște cât de curând falimentul.

Chiar dacă financiar solista și familia ei trăiesc acum din ce au pus deoparte în vremurile bune, temutul virus nu îi sperie foarte tare.

„Purtăm mască în locurile în care aceasta este obligatorie, dar încercăm să nu facem din acest virus un exces de panică! Viața în pandemie este cu limite, cu suișuri și coborâșuri, cu situații neașteptate, dar ne adaptăm perioadei. Cât am stat în izolare am conștientizat faptul că după sănătate, libertatea este darul cel mai de preț pe care ți-l poate oferi viața. Pur și simplu, prima dată când am ieșit din casă după o lună, am avut impresia că mă aflu în cel mai frumos loc al planetei. Riana este în clasa întâi acum. Învățăm, citim, scriem, dar, din păcate, toate acestea se întâmplă într-un sistem defavorizant pentru generația actuală”, ne-a mai spus solista.

Pandemia i-a afectat solistei cu totul stilul de viață. Cântăreața de muzică machedonească a fost nevoită să renunțe în această perioadă la celebra dieta cu ajutorul căreia reușise să slăbească 10 kilograme într-o lună. Vedeta a reușit să dea jos kilogramele în timp record cu ajutorul dietei proteice. Mai precis, Diana a consumat numai carne, proteine și salate.

„În prima lună a izolării am gătit foarte mult, lucru neobișnuit pentru mine. Mie nu-mi place să gătesc, dar acum am făcut-o. De aceea nu am mai reușit deloc să țin dieta pe bază de carne. O să încerc acum să mă apuc din nou de ea. E o dietă relativ simplă, dar este adevărat că la un moment dat nu mai suportam să mai văd carne în ochi. În rest, încercăm să ne vitaminizăm cât putem de mult, bem foarte mult suc de cătină, care are aport extraordinar de vitamina C, este energizant, antioxidant, antiinflamator și anticancerigen”, ne-a mai spus Diana Bișinicu.

Amintim că Diana Bișinicu este fina vedetei de televiziune Gabriela Cristea. Artista si sotul ei, Cătălin Andrieș, au fost cununati de Gabriela Cristea și Marcel Toader.