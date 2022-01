În ce a investit Brigitte Sfăt 80.000 de euro. „A durat 3 ani să vină. Sunt făcute la o fabrică din afară”

Brigitte Sfăt își dorește să dea lovitura. Bruneta a făcut o investiție uriașă pentru a se asigura că o să aibă de câștigat, după ce shaormeria pe care o avea alături de partenerul său a fost închisă. Aceasta se concentrează pe o altă afacere și speră să câștige mai mulți bani.

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au fost implicați într-un scandal după ce au vândut măști de firmă contrafăcute, aceștia ajungând pe mâinile autorităților. De asemenea, ei au pierdut și shaormeria abia deschisă. Cei doi s-au hotărât să se implice într-o altă afacere.

Aceștia vor să își rotunjească veniturile. Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au investit banii pe care îi mai aveau în restaurantul care i-a rămas brunetei în urma divorțului de Ilie Năstase. Aceștia s-au hotărât să facă anumite schimbări pentru a se asigura că totul o să meargă ca pe roate.

„Iarna trecută am fost închiși. Doar cei care aveau terasă puteau să funcționeze. Am schimbat cortul și am făcut o terasă cu structură de lemn.

Am umplut grinzile cu verdeață, după care s-a schimbat legea. S-a dat legea că poți ține evenimente la interior cu cod QR. Când ne închideau, când ne deschideau!”, a declarat Brigitte, pentru Click!.