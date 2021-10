Ce face Ilie Năstase cu banii de pe chiria de la Brigitte Pastramă. S-a aflat adevărul (exclusiv)

Ilie Năstase și Brigitte Sfăt au format unul dintre cele mai controversate și mediatizate cupluri din showbizul monden. Fostul mare tenismen român și actuala doamnă Pastramă au ținut caldă prima pagină a publicațiilor mondene din România cu relația lor tumultoasă.

Chiar și astăzi, la ani buni de când au divorțat și și-au refăcut viețile alături de alți parteneri, numele lor menționate în același context încă ridică sprâncene pe chipurile multor curioși. Au apărut informații în mediul online conform cărora Brigitte Pastramă i-ar plăti chirie fostului ei soț Ilie Năstase.

Fosta mare glorie a tenisului românesc a declarat pentru impact.ro că este vorba despre o confuzie la mijloc. Ilie Năstase nu ar primi niciun ban de la fosta lui parteneră de viață, ci banii ar intra în conturile fundației pe care fostul sportiv o patronează.

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase au divorțat în 2018, după o căsnicie care a durat opt ani de zile. Cei doi au semnat, în doar 10 minute, actele de separare la notar, iar vedeta de la Antena Stars susține că a păstrat o relație amicală cu fostul ei soț.

Recent, bruneta a declarat că îi plătește chirie fostului tenismen pentru un loc în care și-a făcut o afacere cu ajutorul căreia încasează sume bănoase în fiecare lună. Brigitte a investit circa 100.000 de euro în afacerea respectivă.

„Nu suntem cu banii la pământ, cum s-a spus! Am cumpărat mai nou și câteva mii de animale electronice pentru locul de joacă, am luat decorul direct de la sursă. Am băgat vreo 100.000 de euro acum în afacere. Pot să-mi plătesc angajații, pot să-i plătesc lui Ilie la timp chiria. Acum am o echipă foarte bună și nu vreau să o pierd”, a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars.