În cât timp se eliberează pașaportul pentru copii și de ce documente este nevoie

Se apropie perioada de vacanță, ți-ai făcut toate planurile călătorie dar vrei să pleci în afara țării. Totul este pregătit dar ai realizat că nu ai pașaport pentru copil. Neavând carte de identitate, copiii minori au nevoie de pașaport pentru a trece granița. Pentru cererile depuse în țară, termenul de eliberare a pașaportului este de 10 zile lucrătoare.

În anumite cazuri, se poate cere și eliberarea pașaportului în regim de urgență. Acest lucru presupune că vei primi pașaportul în 3 zile lucrătoare. Dar, doar în anumite condiții. Poți afla aici condițiile în care poți elibera pașaportul în regim de urgență. Dacă solicitarea nu se încadrează în cazurile respective, atunci vei primi pașaportul în 10 zile lucrătoare.

Pașaport simplu electronic și pașaport simplu temporar

Pentru a elibera un pașaport simplu electronic pentru un minor ce are peste 12 ani, trebuie să scoți din buzunar 258 de lei. Iar, pentru minorii sub 12 ani, suma de 234 de lei. Are o valabilitate de 5 ani pentru minorii ce au vârstele cuprinse între 12 și 18 ani. Pentru copiii până în 12 ani, este valabil 3 ani. Pașaportul simplu electronic se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare.

Pașaportul simplu temporar este valabil doar 12 luni, indiferent de ce vârstă are minorul. Se poate elibera în câteva ore până la 3 zile lucrătoare. Dacă părintele sau tutorele are 2 fotografii tip buletin ale copilului, eliberarea pașaportului se poate face și fără prezența minorului. Asta doar în cazul celor sub 12 ani. Pentru pașaportul simplu temporar, taxa unică este de 96 de lei, indiferent de ce vârstă are minorul.

Acte necesare pentru eliberarea pașaportului

Actele necesare sunt puțin diferite pentru minorii de peste 14 ani față de cei care nu au împlinit deja 14 ani.

Acte necesare pentru copiii sub 14 ani

certificatul de naștere al copilului, în formă originală

actul de identitate al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal sau persoane împuternicite, unde este cazul. Toate în original

dovada achitării taxelor pentru pașaport, în original, completate pe numele copilului

pașaportul anterior al copilului, doar în cazul în care există

dacă cererea de eliberare este formulată doar de unul dintre cei doi părinți, aceasta trebuie să vină însoțită și de o procură de împuternicire din partea celuilalt

Acte necesare pentru copiii de peste 14 ani

cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, în formă originală

certificatul de naștere în original

declarație privind eliberarea pașaportului de la ambii părinți, un singur părinte, reprezentatul legal, în original sau copie după actul original

dovada achitării taxelor pentru pașaport, în original, completate pe numele minorului

dacă există, pașaportul anterior al minorului

Programare pentru pașaport minor

Pentru a evita așteptările la cozi lungi alături de copilul dumneavoastră, puteți face o programare online pe site-ul DGP. Este foarte important să rețineți faptul că aceste programări se respectă cu strictețe de cele mai multe ori. Așa că, o întârziere mică poate duce la pierderea programării online. Făcând programare, depuneți actele mult mai ușor și puteți câștiga timp prețios. De asemenea, este mult mai ușor, fiind nevoie doar de câteva click-uri pentru a obține programarea dorită. Informându-vă dinainte cu privire la actele necesare, va fi mult mai ușor să eliberați pașaportul copilului dumneavoastră.