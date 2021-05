Împăcare surpriză pentru un cuplu de la Antena 1. Nimeni nu se mai aștepta la asta (exclusiv)

Andra și David Stancu, de la ”Mireasa”, care, anul trecut s-au și căsătorit, au avut recent probleme conjugale.

După câteva zile de dormit în camere separate, cei doi soți au renunțat la ideea de divorț și să-și mai acorde o șansă, cel puțin, din partea Andrei.

Cei doi soți au făcut însă pace, chiar dacă zilele trecute Andra amenința cu divorțul, într-o postare pe rețelele de socializare.

”Bună seara, tuturor! Îmi pare rău că am ajuns să spun asta, dar asta e. Am încercat cât s-a putut, dar nu pot trage doar eu de o căsnicie, căsnicia este construită din doi, și dacă ambii nu trag pentru același scop, căsnicia se pierde. Asta s-a întâmplat și în cazul nostru, cuplul DA, așa cum mulți ne știți, de la emisiunea Mireasa. După doar două luni și jumătate, aproape trei de la ieșirea din casa Mireasa, astăzi a luat sfârșit. Mulțumesc pentru toată susținerea și pentru toate mesajele frumoase pe care le primesc din partea voastră chiar și după ieșirea din casa Mireasa”.

Dar iată că între timp, cei doi s-au mai calmat, revenind la sentimente mai bune.

Andra venise la emisiunea ”Mireasa” ca să-și găsească alesul inimii.

De asemenea, și David avea același vis:

”Vin direct din Franța, unde am muncit în ultimii cinci ani. Am lăsat tot și am venit. Cel mai greu mi-a fost să o conving pe mama să vină. De 13 ani suntem separați. Am știut că tata este mort și ne-a fost greu. Am fost foarte dezamăgit că a plecat. L-am iertat și mi-am văzut mai departe de viață. Aș fi avut nevoie de un tată”, spunea el, la Antena 1.