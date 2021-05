Clipe de groază la Mireasa de la Antena 1. A făcut crize de epilepsie

Momente îngrozitoare la Mireasa de la Antena 1. Una dintre concurente a făcut crize de epilepsie în toiul nopții. Toată lumea s-a speriat și nu au știut cum să o ajute. Colegele ei de cameră au sărit, deîndată, în ajutorul ei. Despre cine este vorba, de fapt.

Momente de coșmar pentru una dintre concurentele de la Mireasa. Una dintre fete s-a trezit în mijlocul nopții și a avut parte de o criză de epilepsie. Colegele sale de cameră s-au speriat îngrozitor și au încercat să o ajute pe femeia care leșinase, între timp.

Este vorba despre Izabela, iubita lui Blaze. Intrigile și stresul din competiție și-au spus cuvântul și au lăsat urme adânci asupra frumoasei Isa, care nu a mai putut rezista presiunii. Brunetei i s-a făcut rău în miez de noapte și s-a prăbușit la pământ, spre teroarea colegelor sale din Casă.

Se pare că, în ultimele zile, Izabela a fost protagonista a mai multor certuri cu diverse persoane de la Mireasa, lucru care a avut un impact puternic asupra sănătății sale mentale. S-a trezit confuză din somn și apoi s-a prăbușit pe podea, în convulsii.

Fanii Izabelei s-au activat, imediat. Aceștia i-au transmis toate cele bune, gânduri pozitive și mesaje de însănătoșire grabnică iubitei lui Blaze. Câțiva dintre cei mai vigilenți urmăritori fideli ai emisiunii Mireasa au spus că au recunoscut anumite simptome ale unei crize de epilepsie în reacțiile necontrolate ale bietei Izabela.

„Off doamne, a făcut o criză epileptica ori avea dinainte si nu si a administrat medicamentatia, ori sa declanșat în casă de la stres, dumnezeu sai dea sănătate!

Cred că Costinela era la ea, daca bine mi-am dat seama.

Felicitări a a reușit să își mențină calmul,cel puțin asta se vede. Eu nu as fi reușit….cred că intrăm în panică, deși nu sunt străină de așa ceva pentru că am mai văzut. Sper sa fie ok Izabela. Nu vreau să mă gândesc ce e in sufletul mamei ei 😔😔”, S-a pus la somn foarte târziu, la 2 jumate nu era în pat. Mie îmi seamana a criza epileptica.

Sper ca e bine… 😳

Angelica Doina nu-i atac de panica. Atacul de panica se manifesta cu totul altfel. Din pacate, Izabela a avut o criza clasica de epilepsie.

Și-a pierdut conștiența, a dat ochii peste cap (îți garantez 100%) a căzut,a înțepenit,a început să facă spasme,s-a învinețit,a făcut spume la gura(rareori opțional),corpul a devenit greu,fatza cianotica la fel și buzele,s-a auzit sunetul care pare că rămâne fără aer și capul atinge frenetic pământul…și multe altele..”, au fost câteva dintre mesajele trimise de către fanii emisiunii, care o încurajau pe Izabela