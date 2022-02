Împăcare surpriză în showbizul românesc?! Anunțul care i-a luat pe toți pe nepregătite: ‘Aș face-o și mâine’

O vedetă din România este pregătită să se împace cu fostul soț. După o despărțire dureroasă, în care a făcut declarații în care vorbea despre divorț și partaj, vedeta noastră pare că s-a răzgândit radical și acum este pregătită să îi mai dea o șansă soțului.

Deși a spus că a decis să rupă orice legătură, ea a primit un cadou de Ziua Îndrăgostiților și acum ar vrea să se împace cu cel care i-a fost soț. Totuși, situația nu este atât de simplă.

Rona Hartener a făcut declarații despre cum este pregătită să se împace cu Herve Camilleri. Bărbatul i-a făcut o surpriză de Ziua Îndrăgostiților și i-a scris o declarație de dragoste emoționantă.

Deși ea ar fi dispusă să dea o nouă șansă relației, ea spune că fostul soț nu și-a rupt legăturile cu trecutul.

„L-am vizitat pe fostul soț de Sărbători. Am petrecut cu fosta soacra și cu fata mea, în familie cum ar fi.

Am mâncat împreună curcan franțuzesc și am dansat de mă dor mușchii și acum. Cu Herve am decis să nu mai vorbim decât o dată pe lună, pentru că creează dependență. Suntem prea apropiați după divorț” , a declarat artista, la emisiunea.

„Nu se mai putea, eram doi artiști în același loc. Prea asemănători, prea unu la unu. Nu mă mai căsătoresc în viața mea cu un artist!

El se ruga la alte ore decât orele mele. Până și altă muzică ascultam”, a mai spus Rona.

„Data trecută când am divorțat am stat 10 ani singură. Și acum vreau să stau singură să mai gândesc de ce oare divorțez eu așa tot timpul. Vreau să-mi refac viața, dar nu cu un artist”, a adăugat Rona.