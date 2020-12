Împăcare surpriză în showbiz. Vedeta Kanal D a reluat relația cu iubitul pe care îl părăsise

O cunoscută prezentatoare de la Kanal D s-a împăcat cu fostul iubit milionar pe care îl părăsise. Cum au fost surprinși cei doi și despre cine e vorba?

Sexy-prezentatoarea emisiunii „Puterea Dragostei” și-a găsit și ea puterea de a-și găsi dragostea. Vedeta de la Kanal D s-a împăcat cu fostul logodnic de care ea se despărțise. Cei doi au fost surprinși la o tură prin oraș fără mască, arată imaginile surprinse de cancan.ro. Se pare că iubirea e scut pentru orice și nimic nu-i sperie, nici măcar pandemia de coronavirus. Cristina Mihaela Dorobanțu a stat pe bară o perioadă, iar acum a revenit în brațele celui care a cerut-o în căsătorie. Cei doi au reluat o poveste de dragoste care durează deja de șase ani. Amintim că ascensiunea tinerei a fost una incredibilă.

Publicul a luat-o în vizor la participarea show-ului de modă „Bravo,ai stil”, ulterior i s-a oferit un loc la emisiunea „Bravo, ai stil panorama”, unde câteva concurente erau discutate să vorbească în detaliu despre unele momente deosebite petrecute în fața camerelor de luat vederi, dar și în culise. Mai apoi, după ce Andreea Mantea și-a anunțat plecarea de la emisiunea iubirii, șefii Kanal D au găsit-o potrivită pentru noua poziție liberă.

Cristina Mihaela chiar se visa mireasă, dar una deosebită. Prezentatoarea de televiziune a oferit în cursul anului trecut câteva detalii despre cum vizualizează ziua cea mai importantă din viața ei, ziua în care urmează să-și unească pentru totdeauna destinul cu bărbatul pe care-l iubește.

„Am zis că la vară mă mărit. Nu am stabilit, dar cu siguranţă dacă va urma nunta, o să ştii. O să fie aşa, de pe o lună pe alta, la modul: Băi, luna viitoare ne căsătorim. Hai să veniţi la nuntă! Nu sunt genul care să îmi planific lucrurile din timp, trăiesc tare mult prezentul şi mă bucur de lucrurile care mi se întâmplă pentru că simt că în felul acesta adun energia pozitivă asupra mea. (…) Au am spus toată viaţa că o sirenă, aşa în pantaloni. Cu siguranţă, va fi simplă, nu o să vă şochez. Cred că o să fie o rochie de prinţesă, măcar o dată în viaţă. Să îmi îndeplinesc şi eu visul ăsta. (…) O să fie simplă rochia mea de mireasă, cu siguranţă o să am voal, şi decorul şi tot ce se va întâmpla în jur va fi simplu”

Cristina Mihaela 2019 (Sursa: viva.ro)