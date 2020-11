EXCLUSIV Adevărul plecării Andreei Mantea de la Puterea Dragostei. Vedeta ne-a spus tot!

La 34 de ani, Andreea Mantea are o carieră de invidiat. După ce a pozat în ipostaze sexy, pentru rubrica ”Fata de la pagina 5”, a unui mare cotidian, Andreea a înregistrat o ascensiune de invidiat în televiziune, fiind ajutată, la acea vreme, de omul de afaceri Andrei Țârdea, care de altfel i-a fost și iubit. Andreea a fost asistentă la matinalul postului Antena 1, dar și prezentatoare la ”WOWbiz” (Kanal D). Vedeta a devenit mai apoi gazda emisiunii ”Puterea Dragostei” (Kanal D), cu audiențe uriașe. După un an și jumătate de filmări în Turcia, Andreea a anunțat că pleacă de la cârma acestei producții tv. Iar de curând, senzuala brunetă a revenit pe micul ecran, cu reality-show-ul ”Trăiri alături de Andreea Mantea” , pentru care filmează cu simpaticul ei fiu, David (5 ani). Andreea Mantea a povestit, într-un interviu exclusiv pentru Playtech, despre copilul ei talentat, care îi seamănă leit.

“Nu am vrut ca David să fie departe de familie”

Ce te-a determinat să renunți la “Puterea dragostei”, pentru un reality-show despre viața ta? În ultima vreme ți-ai ținut viața privată departe de ochii presei…

Mi-am dorit ca David să nu crească departe de familie, să se bucure de perioada copilăriei, alături de bunici, de prietenii lui din România. Eu mi-am dorit foarte mult acest reality-show, “Trăiri alături de Andreea Mantea”, nu a fost nevoie să fiu convinsă de acest lucru și iată că, la câteva ediții difuzate, emisiunea este primită foarte bine de public, dovadă stând cifrele uriașe de audiență înregistrate și multitudinea de mesaje pe care le primesc de la prietenii noștri pe rețelele sociale. După un an și opt luni, timp în care am prezentat reality-show-ul “Puterea dragostei”, am simțit nevoia că trebuie să fac și altceva. Și aceea a fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine, am trăit alături de concurenții emisiunii cele mai frumoase și intense clipe, am fost martorul celor mai frumoase și extraordinare povești de dragoste.

Cum este mămica Andreea Mantea? Permisivă, exigentă?

Am o relație extraordinară cu David, de cele mai multe ori ne înțelegem din priviri, este o legatură atât de specială între noi încât îmi este atât de dificil să o exprim în cuvinte, nu reușesc să le găsesc – și, dacă aș face-o, am avea nevoie de toate paginile care ar încăpea pe Internet pentru a descrie acest lucru. Sunt o mamă leoaică, deși trebuie să recunosc că mă gândeam că voi fi acel gen de mamă care își va lăuda copilul indiferent de ce va face acesta. Însă văzută în fața faptului împlinit, sunt o mamă fermă când este cazul, îi atrag atenția atunci când greșește, dar îl și felicit atunci când face un lucru bun.

E adevărat că ai primit inelul de logodnă? Te vezi căsătorită?

Împărtășesc, așa cum mi-am obișnuit publicul de-a lungul timpului, toate trăirile mele, bucuriile și clipele mai dificle, însă sunt anumite aspecte pe care prefer să le țin doar pentru mine…

”Mi-e greu să văd oameni panicați, nefericiți, le observi în privire îngrijorarea și înstrăinarea”

Cum a fost viața în pandemie? Cum te protejezi de virus? Ai devenit exagerată cu regulile de protecție?

Perioada de lockdown, de la începutul pandemiei, m-a prins în Turcia, acolo unde se filma reality-show-ul “Puterea Dragostei”. Dar toată acea perioadă eu am lucrat, mergeam la filmări, astfel că nu pot spune că am resimțit din plin toată această izolare. Dar ușor nu a fost deloc, cu toții am fost și suntem în continuare afectați de acest an atipic, dar sunt optimistă și vreau să cred că vor veni și vremuri mai bune, că vom reveni la normalitate. Toată cea perioadă am resimțit din plin dorul de cei dragi, de acasă, din România. Mi-am dorit ca David să crească alături de bunici, prietenii lui de acasă.

Referitor la regulile de protecție, și înainte de această pandemie eram extrem de grijulie și atentă în ceea ce privește igiena, dezinfectam totul, așa că nu pot spune că acum fac ceva ieșit din comun, ci fac toate acele activități “de protecție” pe care le făceam și înainte de această perioadă. Fac tot ceea ce ține de mine pentru a mă proteja și a-i proteja pe cei din jur. Mi-e greu să văd oameni panicați, nefericiți, le observi în privire îngrijorarea și înstrăinarea. În continuare, traversăm o perioadă grea, dificilă, cu toții, dar trebuie să o privim ca pe o lecție din care trebuie să învățăm să fim mai buni și să apreciem totul și pe cei din jurul nostru, să nu lăsăm pe mâine ce putem face azi.

Cum îți întărești imunitatea în această perioadă grea? Apelezi la rețete naturiste?

Am un stil de viață nu tocmai ordonat, este destul de haotic. În perioada aceasta, când organismul este supus la diferite schimbări, dată și de venirea anotimpului rece, consum multe fructe, bogate în vitamine. În întărirea sistemului imunitar cred că mă ajută și faptul că sunt o persoană foarte activă, nu stau locului mai deloc. Îmi doresc să fac sport în fiecare zi, însă trebuie să recunosc că nu îmi iese de fiecare dată.