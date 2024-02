Împăcare surpriză în showbiz. Timp de 10 ani au fost cei mai mari dușmani, dar acum au revenit la sentimente mai bune

Împăcare neașteptată în showbizul românesc. Timp de două decenii au trăit reale tensiuni, mai ales în mediul profesional în care au activat și activează și în prezent. 10 ani au fost cei mai mari dușmani, însă acum au revenit la sentimente mai bune. Despre cine este vorba.

La începuturile sale în industria radio, Mihai Morar colabora împreună cu Daniel Buzgudan. Nu mai este o noutate cum cei doi ar fi devenit o amenințare la adresa lui Șerban Huidu, care ar fi apelat la un comportament insultător față de colegii săi, pentru a se propulsa pe sine în ochii publicului.

Mihai Morar l-a acuzat pe Șerban Huidu că a distrus Radio Contact, unde și-au început cariera, pentru a-și lansa propriul radio. Prezentatorul TV și Daniel Buzgudan puseseră bazele matinalului Radio 21 în 2004. După ce a apărut pe piața media și Cronica Cârcotașilor, era a treia/a patra formulă de matinal.

Citește și: Titi Aur, despre boacăna din trafic a lui Șerban Huidu, la 12 ani de la accidentul auto, soldat cu trei morți: ”Cred că au știut ce fac când i-au dat înapoi permisul auto!”. Sfatul psihologilor EXCLUSIV

În doar jumătate de an, radio-ul lui Mihai Morar și Daniel Buzdugan ocupa locul 1 în programele matinale. Moment în care Șerban Huidu i-a privit pe colegii săi drept un adevărat pericol la adresa evoluției sale profesionale. Prin urmare, a acționat în consecință.

Prezentatorul TV l-a criticat pe prezentatorul emisiunii Cronica Cârcotașilor pentru atitudinea sa de a se prezenta drept prieten al celor pe care îi considera, de fapt, inamici. Șerban Huidu ar fi iubit atât de mult radio-ul încât nu mai reușea să își stăpânească orgoliul, potrivit acuzațiilor făcute de Mihai Morar.

În acest moment, între Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Șerban Huidu au luat naștere primele înțepături. Se pare însă că, după nu mai puțin de două decenii de tensiune și 10 ani de conflict intens, dușmanii au revenit față-n față, având sentimente mai bune, într-un așa-numit podcast al împăcării.

„E prima noastră întâlnire față în față. Timp de 10 ani am fost cei mai mari dușmani, dar îmi dau seama acum că am fost doar cei mai buni adversari. Ne-am certat pe frecvențele radio până la isterie, dar mi-am dat seama acum că nu am fost certați niciodată. Ne-am luptat la cuțite în FM în fiecare dimineață, dar niciodată nu ne-am lovit când am fost la pământ.

Îi mulțumesc lui Șerban (Huidu – n.r.) pentru cele 3 ore și jumătate în care vorbește asumat despre „soarta lui”. Cum poți să te împaci și să rămâi în echilibru după două accidente majore în viață? În plus, e o adevărată istorie a radioului și a televiziunii din ultimele decenii, cu detalii neștiute: de la oferta de 4 milioane de euro pe care Huidu și Găinușa au refuzat-o până la dragostea infinită pentru radio a lui Șerban: „aș munci și gratis!”.

Adevărul e că, în toată cariera mea, nu am întâlnit un alt om care să iubească mai cu patimă radioul decât Șerban. Și mă bucur ca am putut avea această întâlnire deschisă, sinceră. Chiar și acum, când am încetat să ne mai luptăm și am ajuns să ne respectăm. Așa cum doar marii adversari se respectă”, a transmis Mihai Morar, în descrierea unui clip publicat pe Instagram.