Ce spune Șerban Huidu despre America Express. Fratele şi cumnata fac furori în concursul de pe Antena 1: „E foarte greu de făcut” VIDEO EXCLUSIV

Șerban Huidu: “O dovadă de supremă inteligență este aceea de a putea să faci haz de tine”

Șerban Huidu se numără printre telespectatorii fideli ai reality-show-ului America Express, urmărind cu atenție evoluația lui Vlad Huidu și a Giuliei Anghelescu.

Când ai început emisiunea Cronica Cârcotașilor, te așteptai să fie atât de longevivă?

Eu când am început-o, m-am uitat la niște emisiuni ale italienilor, care aveau atunci 8 ani. Acum au 35 de ani și sunt zilnice. Mă așteptam să fie relevantă pentru societate, care se schimbă de la an la an și uite că a ținut. E pe TV din 2000, la radio am început în 1997.

De-a lungul timpului ți-ai atras și antipatii de la vedete care au apărut în emisiune.

Mi-au reproșat mai mulți, a tras multe antipatii. Sunt oameni care știu să se descurce cu o critică mai mult sau mai puțin adecvată și oameni care nu știu să se descurce. În general, oamenii care se iau în serios sau foarte în serios, asta e opinia mea, sunt și foarte proști. Sunt mulți oameni care se iau foarte în serios, o dovadă de supremă inteligență este aceea de a putea să faci haz de tine.

Șerban Huidu: “Vlad este un tip descurcăreț, Giulia este o tipă care are foarte multă voință”

Dar vedete care au apreciat că au apărut în emisiune?

Da, au fost: Măruță, Răzvan și Dani, cu ei am avut la un moment dat o discuție pe radio foarte interesantă, Irina Margarina Dristor. Când i-am luat interviu, ea stă pe undeva pe lângă Dristor și mi-a zis: “Vezi că stau în Dristor!” Au fost destui.

Te uiți la America Express? Când te-a anunțat fratele tău că va participa, care a fost reacția?

M-a anunțat în mijlocul sezonului trecut, pentru că au plecat undeva în mai. Mă uit, îmi place. Cronica în Europa a fost o precursoare a emisiunilor de travel, dar ea nu e emisiune de travel, e combinată, e foarte greu de făcut, e foarte mare desfășurarea, mi se pare că Mona Segall s-a întrecut pe ea.

Cum ți s-a părut parcursul lui Vlad și al Giuliei?

Parcursul este peste așteptări în primul rând pentru că Vlad este un tip descurcăreț, Giulia este o tipă care are foarte multă voință. Și probabil că așa se va întâmpla până la final, nu știu să zic exact mai multe lucruri, pentru că au contract cu Antena 1 și nu au voie să îmi spună nimic.

Șerban Huidu: “Eu sper în continuare să fie fratele meu și cu cumnată-mea”

Păstrează secretul chiar și față de tine?

Evident! Dacă te așteptai să spun care este câștigătorul.

Mă gândeam că îl știi, nu neapărat să mi-l spui.

Eu sper în continuare să fie fratele meu și cu cumnată-mea. Dar nu aș putea să zic exact dacă ei sunt, sper să le meargă cât mai bine.

