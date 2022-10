Împăcare neașteptată în showbizul românesc. Vedeta l-a iertat, chiar dacă a fost înșelată de iubit

Surpriză în lumea mondenă a Capitalei. O frumoasă vedetă TV și-a iertat iubitul infidel, deși, anul trecut, nici nu mai voia să audă de cel care îi frânsese inima. Blondina a făcut primele declarații despre împăcarea cu fostul partener de viață. Ce spune despre faptul că logodnicul ei a călcat strâmb.

Împăcare surpriză în showbizul românesc

În 2021, o faimoasă vloggeriță și-a șocat urmăritorii din mediul online cu vestea că i-a dat papucii iubitului ei din cauza infidelității. Anunțul a picat ca un trăsnet pentru fanii care deja îi vedeau în fața altarului. La acea vreme, vedeta TV a povestit cu lacrimi în ochi că a fost înșelată de logodnicul ei.

Vedeta care a iertat infidelitatea iubitului

Laura Giurcanu și Cezar s-au împăcat, după ce fotomodelul și-a prins partenerul cu amanta. Blondina a povestit cum a reușit să treacă peste momentele dificile din viața amoroasă. Deși recunoaște că infidelitatea iubitului ei a afectat-o foarte mult, iată că a fost loc de a doua șansă.

Au fost momente extrem de grele pentru celebra influenceriță Laura Giurcanu. Creatoarea de content digital a fost înșelată de partenerul ei de viață, cu care era împreună de o perioadă lungă. Pentru că urăște să fie în atenția gurilor rele, în 2021, vedeta a preferat să fie ea persoana care spune lucrurilor pe nume și s-a confesat fanilor pe Instagram.

Laura Giurcanu formează din nou un cuplu cu Cezar

La acea vreme, ea a mărturisit cu lacrimi în ochi că a primit o fotografie cu logodnicul ei, Cezar, aflat în ipostaze incendiare cu o altă domnișoară. Potrivit blondinei, deși relația lor nu era tocmai bună și ajunsese să fie toxică, nicio clipă nu s-a așteptat ca iubitul ei să o înșele.

„Am văzut o poză, o poză explicită, o poză care mi-a frânt inima și poza aia circulă, poza aia există și poza aia va rămâne. Nu spun că am fost perfectă, nu spun că relația noastră era perfectă, însă cum aleg unii oameni să încheie niște lucruri e o oglindă directă către sufletul lor”, relata Laura Giurcanu.

Vloggerița i-a mai dat o șansă

În prezent, se pare că rănile infidelității s-au vindecat, deoarece Laura i-a mai dat o șansă lui Cezar: „Sincer e atât de mult context și sunt atât de multe substraturi pe care nu are cum să le cunoască decât persoana în cauză, încât răspunsul este în toate detaliile astea necunoscute de mulțime. E ok să împarți și să arăți cât simți. Am constatat, de-a lungul timpului, că, dacă arăți mai mult, cu atât există cererea asta de a vedea oamenii mai mult. N-am fost niciodată suspicioasă în ceea cel privește. Lucrurile merg bine în viața mea, este un moment foarte bun și liniștit”, a mărturisit vedeta TV la Antena Stars.