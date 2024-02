Împăcare neașteptată în showbizul românesc. A dat-o afară pe soție la înainte de sărbători

După o ceartă uriașă, ce s-a încheiat cu despărțire, chiar înainte de Crăciun, se pare că timpul a liniștit apele, iar cei doi au decis să mai dea o șansă relației lor. Puțini ar fi crezut că această nouă împăcare din showbiz-ul românesc ar fi fost posibilă, se spune că, înainte de sărbători, celebrul bărbat și-ar fi dat soția afară din casă.

Cele două vedete trăiesc, fără doar și poate, o relație cu năbădăi. La finalul anului trecut, cu puțin înainte de Crăciun, o ceartă uriașă ar fi avut un deznodământ surprinzător, celebrul fotbalist i-ar fi cerut soției sale să părăsească locuința.

Tot atunci, sportivul a șters de pe platformele de social media toate fotografiile în care apăreau împreună, dând de înțeles că relația s-a încheiat.

Se pare că timpul a calmat spiritele, iar cei doi soți au găsit calea spre împăcare. Cristian Daminuță și Mădălina, cunoscută drept Coka, ar fi decis să își mai dea o șansă.

„Aș avea multe să îi zic ca soț, ca prieten… nu știu, sunt multe cuvinte de scris și atunci am rezumat totul la o mică și simplă declarație așa de dragoste și de urare de ‘La mulți ani!’, a declarat Coka, soția lui Cristian Daminuță.

La începutul anului trecut, soția lui Cristian Daminuță făcea o dezvălurie neașteptată: se înscrisese pe un site destinat adulților, unde publica fotografii provocatoare, convinsă că a se expune în acest fel, pentru bani, nu este un lucru greșit sau imoral.

„Acum e chiar o modă cu această platformă. Toată lumea cred că o și cunoaște. Nu este ceva greșit, că am început deja să primesc mesaje că, vezi, Doamne, am copii și ce exemplu le dau, dar chiar nu este nimic greșit și marile vedete au acest Only în care își postează tot felul de activități. Chiar nu este nimic greșit.

Eu acum o să postez reclame de tot felul la lenjerie intimă sau poze puțin mai picantă, dar în orice caz nimic mai mult decât trebuie”, a mărturisit Mădălina Daminuță, pentru Antena Stars.