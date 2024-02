Împăcare surpriză în showbizul românesc. A primit cadou o mașină de sute de mii de euro

Alex Bodi și Ema Uta s-au împăcat, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată. De Ziua Îndrăgostiților, amorezii au petrecut într-un local de fițe din Capitală. La finalul serii, fostul soț al Biancăi Drăgușanu i-a făcut o surpriză de proporții blondinei. Deși majoritatea bărbaților le cumpără flori femeilor din viața lor de Ziua Îndrăgostiților, Alex Bodi a vrut să fie mai diferit, așa că a surprins-o pe Ema cu un cadou de sute de mii de euro.

Milionarul i-a cumpărat blondinei un bolid de lux, mai exact un Cadillac. Automobilul era parcat în fața localului, iar Ema Uta a avut o reacție de milioane. A sărit în brațele partenerului ei de viață și abia dacă a putut să mai scoată două vorbe. Chiar Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, a fost cea care a publicat primele imagini cu mașina pe Instagram.

Alex Bodi și Ema Uta au stat despărțiți pentru o perioadă, dar în cele din urmă, dragostea a învins, iar acum cei doi sunt din nou fericiți. El explica că au fost sentimente puternice și nu s-au înșelat, motiv pentru care au decis să-și mai dea o șansă. De altfel, cei doi au fost plecați și într-o vacanță de vis în Maroc. Deși au vrut să fie discreți cu viața lor amoroasă, fotografiile postate pe rețelele de socializare i-au dat pe gol.

Cei doi sunt împreună de aproape trei ani, însă s-au împăcat și despărțit de mai multe ori. În urmă cu ceva timp, make-up artista povestea cum a început relația cu Alex Bodi.

„Eram la un restaurant din București. El mi-a dat un mesaj pe Instagram. Am auzit că este și el acolo. În timp ce eram în restaurant, am văzut mesajul. M-am dus la baie și, când am ieșit, era acolo. Ne-am intersectat privirile. Mă uitam la el, el se uita la mine. Atunci, nu am vorbit absolut nimic. Cum să nu-ți placă de el? E un bărbat bombă”, a declarat Ema Uta, în urmă cu mai multă vreme.