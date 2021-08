Împăcare în showbiz-ul românesc. Ce se întâmplă în cuplul de la Antena 1, după ce au anunțat divorțul EXCLUSIV

Andra și David Stancu, cei doi concurenți de la show-ul matrimonial “Mireasa” și-au unit destinele după ce s-au întâlnit în show-ul de la Antena 1. Cei doi anunțau în urmă cu două luni că divorțează, din cauza neînțelegerilor dar s-au împăcat, la câteva zile distanță. Bruneta ne-a mărturisit cum îi merge căsnicia. Ne-a vorbit și despre motivul pentru care nu au în plan să devină părinți sau să își achiziționeze o locuință.

Andra și David Stancu au format unul dintre cele mai discutate cupluri din casa Mireasa, din sezonul doi al emisiunii. Și asta din cauza certurilor lor destul de dese, dar și a unor sentimente de incertitudine pe care le aveau Andra și David Stancu în privința viitorului.

În ciuda multor discuții contradictorii pe care aceștia le-au avut pe timpul show-ului, Andra și David Stancu, cei doi amorezi au ales să se căsătorească și să își întemeieze o familie. Ieșiți din casă, la scurt timp, au apărut și unele probleme, astfel că bruneta și-a anunțat fanii că divorțează la scurt timp.

„Bună seara, tuturor! Îmi pare rău că am ajuns să spun asta, dar asta e. Am încercat cât s-a putut, dar nu pot trage doar eu de o căsnicie, căsnicia este construită din doi, și dacă ambii nu trag pentru același scop, căsnicia se pierde. Asta s-a întâmplat și în cazul nostru, cuplul DA așa cum mulți ne știți, de la emisiunea Mireasa .

Însă, odată cu trecerea timpului, lucrurile s-au mai calmat, iar Andra și David Stancu au ajuns la un numitor comun. Așa că bruneta le-a declarat în exclusivitate reporterilor de la Impact.ro că, în aceste momente, nu se pune în discuție ideea unei separări.

Acum David s-a angajat la o firma auto, iar eu am fost la un interviu pentru un post de secretară la o scoală de șoferi și aștept un răspuns. Sper să fie afirmativ și să încep și eu cât mai repede munca. În ceea ce privește achiziționarea unei noi locuințe, ne gândim, dar nu acum. Tot peste câțiva pentru că trebuie să strângem banii de care avem nevoie, nu este ușor. Însă, încetul cu încetul le vom face pe toate”, a declarat Andra Stancu, una dintre concurentele sezonului doi care și-a găsit sufletul pereche la emisiunea “Mireasa”.

“Suntem bine amândoi, nu am mai vorbit despre divorț după cele întâmplate. Ne mai certăm dar ne calmăm repede, asta contează. Oricum noi ne mai certam și în cadrul competiției, așa este relația noastră. Momentan nu ne dorim copii. Peste câțiva ani o să se întâmple și asta, momentan prioritar este să ne punem pe picioare profesional și financiar.

Andra ne declara după ceartă: “Nu divorțăm încă, doar ne-am despărțit, nu știu dacă de tot sau nu, ori temporar. Timpul o să decidă ce o să fie cu noi doi. Acum chiar dacă ne-am separat, locuim sub același acoperiș, dar nu vorbim”.

Andra a participat la emisiunea ”Mireasa” pentru a-și găsi alesul inimii: “Alesul vreau să fie un bărbat matur, hotărât și să știe să mă iubească și să mă aprecieze la adevărata mea valoare, spunea ea, înainte de începerea show-ului matrimonial”

Și David Stancu avea același vis.

“Vin direct din Franța, unde am muncit în ultimii cinci ani. Am lăsat tot și am venit. Cel mai greu mi-a fost să o conving pe mama să vină. De 13 ani suntem separați.

Am știut că tata este mort și ne-a fost greu. Am fost foarte dezamăgit că a plecat. L-am iertat și mi-am văzut mai departe de viață. Aș fi avut nevoie de un tată”, spunea David Stancu pentru Antena 1.