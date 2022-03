Imaginile pe care Putin nu credea că le va vedea în război. Avioane și elicoptere doborâte de ucraineni VIDEO

Imaginile pe care Putin nu credea că le va vedea în război. Au fost avioane și elicoptere doborâte de război, dar și drone prăbușite. Toate acestea se traduc într-o lovitură pentru aviația rusă, după ce în urmă cu câteva zile datele ucrainenilor susțineau că Rusia pierde avioane moderne pe front zilnic. Aceste pagube suferite de armata rusă s-ar fi produs pe parcursul zilei de sâmbătă.

Ieri, președintele rus Vladimir Putin a declarat:

„Aproape toată infrastructura militară a Ucrainei a fost distrusă”.

De altfel, până sâmbătă dimineață, Ucraina susține că in zece zile de război, câte erau până ieri, ar fi reușit să doboare 40 de elicoptere și 39 de avioane rusești. Numai sâmbătă, conform Forțelor Ucrainene, nu mai puțin de 9 aeronave, dintre 4 sunt dintre cele mai moderne pe care Rusia le are în inventar – SU-30SM și SU-34:

Un astfel de avion de de vânătoare de tipul Su-30SM ar fi fost doborât de ucraineni, plus posibil alte două avioane moderne Su-34. Cel puțin unul de acest fel ar fi fost doborât sâmbătă, la doar câteva zile după ce un model similar a fost distrus.

Avionul Su-34 este un avion modern și este folosit pentru atacuri și bombardamente strategice. Acesta este un avion introdus în aviația rusă în anul 2014 și până acum doar 134 de aparate operaționale au fost produse.

Avioane Su-25 de atac la sol, distruse. S-a vorbit și despre doborârea unui astfel de avion de atac la sol, iar cel puțin una din aceste doborâri a fost prinsă pe video, iar piloții au fost capturați.

Și elicoptere de atac ale Rusiei au fost doborâte. Cel puțin patru elicoptere ar fi fost doborâte sâmbătă potrivit imaginilor publicate, iar pe Twitter circulă informații că și un al treilea de tipul Mi-24 ar fi fost lovit și distrus lângă Odesa. Tot sâmbătă au apărut și cele mai clare imagini cu doborârea unui elicopter.

Imaginile capturate din dronă indică cum o rachetă lansată de militarii ucraineni de la sol lovește în plin un elicopter rusesc undeva în apropiere de Kiev. Elicopterul care zbura la joasă altitudine s-a prăbușit imediat și a explodat.

Forțele ucrianene indică că peste 5.800 de soldați ruși ar fi murit în primele cinci zile ale războiului din Ucraina, anunță armata Ucrainei. Până atunci, militarii ucraineni și forțele civile ar fi reușit să distrugă:

211 tancuri

862 blindate

30 de avioane

31 de elicoptere

9 sisteme antiaeriene

85 de sisteme de artilerie

60 de cisterne și vehicule de aprovizionare cu combustibil

3 drone

2 bărci

355 vehicule

One of the downed #Russian #Su34 pilots shot himself, apparently believing that he would be mocked.

We do not understand what is in their heads, but now it is definitely not brains anymore.#Ukraine #UkraineUnderAttaсk #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/R9KQyXOO8x

— EMPR.MEDIA (@EuromaidanPR) March 5, 2022