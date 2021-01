Imaginile pe care Carmen de la Sălciua le voia secrete. Cum arăta înainte să fie celebră

Câteva imagini pe care Carmen de la Sălciua le-ar fi vrut departe de ochii lumii au ajuns publice. Cum arăta aceasta înainte să ajungă în topul celor mai iubiți și ascultați cântăreți de perecere de la noi?

Cum arăta Carmen de la Sălciua în tinerețe? Nu are legătură cu imaginea de acum

Fanii celebrei cântărețe susțin că aceasta arată mult mai bine la 32 de ani decât arăta la 25. Schimbările au fost multe pentru solista care acum are o carieră fulminantă, se bucură de aprecierea unui public larg și iubește ceea ce face. Pentru a se apropia mai mult de statutul de vedetă, bruneta a trebuit să facă mici schimbări.

Fosta soție a lui Culiță Sterp arată impecabil, mereu uimește cu vestimentațiile sale atent alese, motiv pentru care e lăudată constant de cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Cu toate că imaginea ei e apreciată acum, nu același lucru spun gurile rele despre felul în care arăta înainte, când încă nu pășise pragul cabinetului estetician. Imaginile de când cântăreața avea doar 25 de ani au apărut în mediul online.

„Sunt așa cum m-a lăsat Dumnezeu!” Cum se îngrijește vedeta?

Vedeta arăta destul de diferit înainte: cu un altfel de nas, buze subțiri, haine colorate și cu un ușor defect la ochi. Desigur că bruneta a recunoscut faptul că a apelat la măestria specialiștilor pentru o rinoplastie și pentru niște buze mai voluminoase.

”Sunt așa cum m-a lăsat Dumnezeu! Ajustările estetice: o rinoplastie, că aveam nevoie. E normal să ai grijă de tine ca femeie! (…) Nu am spus despre mine că aș fi model, nu m-am autointitulat nicicum… am lăsat oamenii să creadă ce vor! Cei care vor să vadă dincolo de poză… vor vedea! Oricum ar fi și oricum ar arăta un om nu are nimeni dreptul să judece”,a spus Carmen de la Sălciua într-un dialog cu un fan pe contul de socializare.