Imaginile care îi vor înnebuni pe bărbați. Cum s-a filmat Alexandra Stan după ce s-a dezbrăcat complet

Este cunoscut deja faptul că Alexandra Stan este una dintre cele mai dezinvolte și asumate artiste de la noi. De data aceasta, a șocat pe toată lumea cu o filmare în care era complet dezbracată.

Alexandra Stan i-a luat prin surprindere până și pe fanii pe care i-a obișnuit cu felul în care gândește. Alegerea sa de a se filma goală a șocat pe toată lumea. Mai mult decât atât, există și momente în care își atinge zonele intime. Unii dintre internauți au sărit să o critice pe artistă, susținând că de data aceasta a exegerat, moment în care solista le-a dat imediat replica. La 30 de ani, Alexandra Stan este una dintre cântărețele de la noi care nu se bucură de un măreț succes în țară pe cât se bucură de cel de peste hotare. Dacă de obicei diva se dezbracă pe ritmuri amețitoare, de data asta a apărut în văzut tuturor direct în costumul Evei. Vezi AICI ipostazele sexy!

„Înainte de a judeca pe cineva, consider că e tare ușor să aruncăm cu vorbe asupra oamenilor, fără să analizăm prea mult o situație. Din răutate, din frustrare, din ignoranța, dintr-un complex de inferioritate, din nimic, din motive greu de înțeles. Iar eu, după 10 ani de carieră internațională, am fost acuzată de «disperare și nevoie de atenție, fără să am un plan de marketing pregătit». Oare chiar așa să fie? Mai ciudat mi se pare faptul că «acuzele» vin de la o persoană care are experiență în PR și marketing, care a lucrat (sau încă lucrează) cu artiști din muzică. (…)”

Alexandra Stan