Imagini uimitoare surprinze cu drona. Se vede ca un ciclon, dar este cu totul altceva

Specialiștii au surprins câteva imagini surprinzătoare cu ajutorul unei drone. Mai exact, aceștia au putut vedea un eveniment deosebit ce semăna ca un ciclon. Cu toate astea, era cu totul altceva. Ce s-a putut vedea din cer a uimit pe toată lumea.

Imagini uimitoare privite de specialiști. Ce au putut surprinde cu ajutorul unei drone?

Au fost surprinse imagini inedite în satul Lovozero din regiunea rusă Murmansk. Mai exact, specialiștii au văzut o turmă de reni care se mișcă cu repeziciune în cerc. Animalele erau într-un sincron incredibil, o mișcare care amintește de spiralele unui ciclon.

Experții indică faptul că „dansul” reprezintă o formă de protecție. Turmene de reni se învârtesc în cerc cu viteză atunci când se confruntă un pericol. Aceștia fac astfel tot posibilul pentru ca orice trădător să se poată aținti asupra unuia dintre ei. Femelele și puii sunt plasați în centrul spiralei de cele mai multe ori, pentru maximum de protecție.

„Ciclonii cu reni sunt un lucru real”, a scris utilizatorul de twitter Science Girl într-o postare care împărtășea clipul, conform dailymail.co.uk. „O masă învolburată de reni amenințați care se întind într-un cerc, făcând imposibilă vizarea unui individ.”

Cum călătoresc aceștia?

Renii pot atinge viteza maximă de 50 de mile pe oră, arată grădina zoologică din San Diego, fiindu-le suficient pentru a putea descuraja un prădător să sară în luptă. Nu este vorba, însă, despre un prădător, ci de serviciul veterinar regional care a venit să efectueze vaccinări antrax și care a reușit să sperie toate animalele.

Renii pot să călătorească în turme de la 10 în grup la 100 de animale, arată Administrația Statelor Unite ale Americii pentru Alimente și Medicamente. Cu toate astea, primăvara sunt cunsocuți pentru super-turmele de până la 50.000 – 500.000 de cerbi.

Cea mai mare turmă sălbatică din lume e turma Taimyr de reni de tundră siberiană migratoare care a ajuns la un milion de animale. În cadrul documentarului PBS din 2019 – Wild Way of the Vikings – a fost prezentat un vânător viking care s-a confruntat cu o astfel de situație a unui cicloni de reni. Astfel a demonstrat colonitilor din regiune care vânau animalele pentru carne, piele, coarne și oase cum se apără cerbii.

Lucruri neștiute despre ei:

-Renii traiesc in mai toate regiunile si apropierile Polului Nord, in continentele din marginimile acestuia, precum America, Asia si Europa, insa cu precadere in zonele in care se gaseste tundra arctica. De asemenea renii se intalnesc si in padurile nordice, de exemplu in Rusia, in nordul Chinei, in Alaska, Canada si Scandinavia.

-Desi seamana cu cerbii, acestia sunt putin mai mici ca si inaltime, insa greutatea lor este mai mare, avand in vedere ca sunt mai solizi. Inaltimea ii face sa para si putin mai grasi.

-Renii au copite late, acestea fiindu-le de un real ajutor mai ales daca luam in considerare locurile prin care acestia umbla, deci mlastini si tinuturi umede. Ii ajuta sa nu se impotmoleasca sau sa se scufunde cu copitele.

-Blana renilor este de culoare gri spre bej, insa numai pe timp de iarna, iar odata cu inceperea sezonului cald, mai ales spre vara, ea devine cafenie.

Renii au un fel de culoare speciala in jurul gatului cat si in zona cefei, aceasta fiind un galbui albicios, coada lor fiind de asemenea speciala, deoarece are o dunga de-a lungul sau. Se spune de catre specialisti ca aceasta dunga ii ajuta pe reni sa se recunoasca intre ei. (Sursa: deștepți.ro)