Imagini rare cu Dan Negru și Delia. Cum au reacționat copiii vedetei de la Antena 1 când le-au văzut

Dan Negru ne-a obișnuit, de-a lungul timpului, să le împărtășească urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare imagini de colecție din tolba sa cu amintiri. Nici de data aceasta prezentatorul de la Next Star nu și-a dezamăgit fanii. Dan Negru a postat, recent, un videoclip pe pagina lui oficială de Facebook.

În imagini îl putem vedea pe simpaticul moderator TV în cadrul unei emisiuni de la TVR Timișoara, unde i-a avut ca invitați pe Delia și Nick de la N&D, pe vremea când jurata de la iUmor și X Factor România abia își începea cariera de cântăreață. Anii par că nici nu au trecut pentru frumoasa Delia care arată și acum precum o adolescentă.

Simpatic și cu simțul umorului foarte bine dezvoltat, Dan Negru a făcut deliciul publicului atunci când le-a scris prietenilor săi virtuali despre copiiii lui Bogdan și Dara care priveau uimiți imaginile cu Delia, fiind foarte vechi.

„M-am văzut pe TVR aseară. Și am văzut-o și pe Delia, invitata mea la începuturile ei cu N&D. Copiii mei se uitau la imaginile astea cum mă uitam eu la Stan și Bran.”, a scris Dan Negru în dreptul videoclipului urcat pe Facebook.

Prezetatorul de la Next Star a vorbit despre starea de sănătate a artistului Benone Sinulescu. Dan Negru a povestit că planificase să-l invite pe cântărețul de muzică populară la emisiunea sa Legendele de la Antena 1.

„Mă bucur să aflu ca Benone e bine! Recunosc, l-am mințit in ultima vreme…Trebuia sa filmez cu el pentru „Legendele” in august, dar n-am putut să-mi mai conving colegii din televiziune deși audiențele cu legendele erau mari și costurile infime.

Așa că in vremea negocierilor care au urmat l-am mințit spunându-i că filmările cu el merg înainte. Căutam fotografii pentru „Legendele” și pregăteam poveștile despre intâlnirile lui cu Sadoveanu sau Maria Tanase. Suntem ipocriți și campioni la parastase. Audiența tv a „Legendelor in viață” a fost de cele mai multe ori peste media știrilor.

Adică, se poate și cu ei in viață. Dar știrile voiau parastas! Așa cum îi adulmecă acu’ breaking -news-ul. Beni, păcălește-i. Filmăm in august cum am promis!”, a sunat mesajul lui Dan Negru de pe pagina sa de Facebook.