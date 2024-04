Imagini interzise cu o Prinţesă importantă din Europa. Nu ştia în tinereţe că avea să ajungă în Familia Regală. Foto

Imagini compromițătoare cu una dintre cele mai cunoscute Prințese din Europa. Era celebră încă dinainte de a intra în Familia Regală, dar nu se aștepta că va ajunge la brațul unui prinț. Cu ce se ocupa în trecut și ce fotografii circulă cu ea pe Internet.

Imagini de senzație cu o Prințesă celebră

Chipeșul prinț al Suediei Carl Philip și Prințesa Sofia, fostă Sofia Hellqvist, formează unul dintre cele mai controversate cupluri regale. Povestea lor de iubire a început în 2010, când tânărul model, care poza pe atunci în reviste adorate de bărbați, nu se aștepta că va intra la inima unui bărbat de viță nobilă.

Când cei doi au făcut publică povestea lor de iubire, o lume întreagă a fost șocată. Nimeni nu se gândea că vor rezista prea mult și nu le dădeau șanse, dar se pare că iubirea lor a fost mai puternică decât gurile rele.

Ea, o rebelă tânără, pasionată de fotografie și un stil vestimentar provocator, el, la fel de rebel, unul dintre cei mai râvniți burlaci de pe atunci, au ajuns să trăiască o frumoasă poveste de iubire, care rezistă și azi.

Chiar dacă anii au trecut și Sofia este o prințesă în toată regula, cu apariții elegante, pe măsura rangului, imaginile din trecut nu au dispărut. Ele încă circulă pe Internet și fac furori, fiind extrem de mare diferența dintre tânăra excentrică de atunic și femeia adevărată care este azi.

Cu ce se ocupa prințesa Sofia în trecut

Prințesa Sofia a fost mereu pasionată de artă și are și studii în acest domeniu. A învățat la Școala Älvdalen Montessori și ulterior la Școala Älvdal, după care și-a îndreptat atenția către programul de artă la Vansbro Education Center, concentrându-se în special pe muzică.

Anii de studiut în domeniul artistic au făcut-o să se apropie și de muzică, un domeniu de care a fost foarte încântată. La un moment dat, a scris chiar și o piesă pentru soțul ei, care a răsunat chiar la nunta lor, un eveniment de mare amploare, despre care s-a vorbit mult timp.

Dorind să exploreze noi orizonturi și să își pună la încercare limitele, Sofia și-a îndreptat atenția către orașul Stockholm. În timp ce studia acolo, a luat și o pauză din lumea artei pentru a explora industria modei, lucrând ca manechin.

Era o tânără foarte frumoasă, cu un aspect mai mult decât plăcut, care a captivat atenția publicului, fiind aleasă „Miss Slitz 2004” pentru revista suedeză pentru bărbați Slitz. Aventura ei în lumina reflectoarelor a continuat în 2005, când a intrat în lumina televiziunii prin reality show-ul Paradise Hotel, unde a făcut furori cu fiecare apariție.

Aceasta nu s-a limitat, însă, decât la lumina reflectoarelo, ci a vrut mereu mai mult de la ea. După experiențele sale în lumea modei și a televiziunii, a ales să își urmeze și pasiunea pentru educație și dezvoltare personală.

Prințesa Sofia nu își neagă trecutul

Astfel, a decis să meargă la New York, unde și-a continuat studiile la New York Institute of English and Business, explorând în același timp și alte domenii de interes, precum yoga și antreprenoriatul.

Pe de altă parte, a fost chelneriță, barman și profesor de yoga, câștigându-și existența cum știa mai bine, pentru că voia să se întrețină singură.

Viața Sofiei a fost, însă, destinată să ia o întorsătură neașteptată. Când a revenit în Suedia, a intrat în contact cu prințul Carl Philip, într-o întâlnire ce avea să schimbe lucrurile pe deplin. L-a fermecat pe celebrul burlac și, în scurt timp, au reușit să își întemeieze familia la care au visat.

A fost aspru criticată pentru trecutul ei, dar niciodată nu a fost rușinată de el. Indiferent de ce a făcut, spune că este mândră și toate experiențele de care a avut parte au făcut-o să devină femeia puternică de acum.